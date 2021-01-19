Хакеры исказили данные о вакцине от COVID-19 перед публикацией онлайн

19 января 2021 г., 17:05

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Расследование кибератаки на медицинское агентство Евросоюза, в результате которой информация о вакцине от COVID-19 попала в Сеть, выявило, что задачей этого преступления была дезинформация, нацеленная на подрыв доверия к вакцинам.

Ранее Европейское агенство лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) сообщало, что декабрьская кибератака была осуществлена путём взлома неназванного ИТ-приложения. В свежей порции сведений, обнародованных об этом инциденте, EMA рассказало что хакерам удалось заполучить служебную электронную переписку о ходе испытаний вакцин от COVID-19, обхватывающую период с ноября прошлого года.

Самым же интересным выводом следствия стало то, что содержимое этих электронных писем перед выкладкой онлайн подверглось преднамеренному искажению. «Часть этой корреспонденции была подделана преступниками до публикации таким образом, чтобы это могло поколебать доверие к вакцинам», — говорится в сообщении EMA.

Остаётся неизвестным, кто именно организовал взлом EMA и почему они заинтересованы в распространении дезинформации. Так или иначе, их действия играют на руку противникам вакцинации, которые с самого начала пандемии пытаются сеять в социальных сетях панические слухи о том, что коронавирус, это часть тайного антинародного плана мирового правительства.

ЕМА заверило в своей полной поддержке продолжающегося криминального расследования обстоятельств этой кражи данных.

Об опасности хакерских атак, нацеленных на университеты, фармацевтические лаборатории и прочие организации, участвующие в создании и распределении вакцин от COVID-19, ранее предупреждали ВОЗ, компания Microsoft, британский Национальный центр кибербезопасности и многие другие.

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