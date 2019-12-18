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OnePlus на CES 2020 покажет необычный концепт

18 декабря 2019 г., 10:25

OnePlus на CES 2020 покажет необычный концепт

Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau)  сообщил о планах компании провести специальное мероприятие в рамках CES 2020, на котором состоится презентация ее первого концептуального телефона.

Компания, празднующая в эти дни свое шестилетие, выпустила с момента основания 13 смартфонов. Как отмечается, презентованный в этом году OnePlus 7 Pro стал первым в мире устройством, оснащенным дисплеем QHD+ AMOLED 90Hz. 

Никаких деталей в отношении OnePlus Concept One пока нет, но заявлено, что  это устройство станет первым из обширной будущей серии и продемонстрирует стремление OnePlus "к внедрению инновационных технологий, обеспечивающих пользователям беспроблемное, эффективное и быстрое взаимодействие с устройствами нового поколения". Также обещают демонстрацию альтернативного дизайнерского подхода к созданию будущих смартфонов.

Одним словом, OnePlus заинтриговала аудиторию. Вряд ли в виде концепта будет что-то со сгибающимся экраном - эта тема уже избита. А возможно, это будут и вовсе не смартфон.


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