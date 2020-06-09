29 место в рейтинге экосистем

9 июня 2020 г., 16:25

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Недавно прошла новость о том, что сервис StartupBlink опубликовал очередной рейтинг городов и экосистем мира, по результатам которого Украина и Киев вошли в топ30 соответственно стран и городов, продвинувшись по сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года, и наблюдались даже местные восторги по этому поводу.

Ко мне сейчас пришли с просьбой прокомментировать и я таким образом хоть посмотрел, как строился рейтинг и чему там можно порадоваться.

Для начала скажу, что сам по себе проект и его рейтинг хороши, я знаком с основателем, который кочевал по нескольким странам и несколько месяцев прожил в Одессе, приходя работать к нам в Терминал 42.

Методика расчета рейтинга, как по мне, немного сглажена, что признают сами авторы. И вот если в эту методику углубиться и посмотреть, из чего состоит рейтинг страны или города, то там предусмотрены три блока – количество стартапов, качество (включая наличие «единорогов») стартапов и бизнес-среда. А если посмотреть на конкретные показатели отдельных стран, включая Украину, то видно, что по параметру «бизнес-среда», который учитывает и рейтинг Doing Business, среди прочего, мы еле удерживаемся в топ50, по количеству стартапов – чуть выше, но не намного, а вот по качеству – практически входим в топ20.

Как это всё истолковать? На мой взгляд, довольно просто. Прежде всего, надо помнить, что какую-то часть показателя бизнес-среды нам обеспечила странная система налогообложения – с ФОПами и прочей оптимизацией. Если её наконец сделают нормальной, мы парадоксально упадём в рейтинге, а если вдруг кому-то придет в голову добавить для учёта количество обысков в IT-компаниях, то про этот показатель вообще можно будет забыть.

Во-вторых, показатели количества и качества проектов и стартапов говорят сами за себя – количество у нас невелико, но зато их качество заметно превосходит соседей. Это и Grammarly, и Gitlab, и многие другие проекты.

Выражаясь языком аналогий – мы норовим гордиться здоровьем страны, потому что у нас полно олимпийских чемпионов, хотя правильнее было бы о нём судить по высокому среднему уровню любительского спорта и всяческой физкультуры.

Ну и стоит учитывать еще один факт – в рейтинге принимают во внимание не только стартапы, но и инфраструктурные организации, вероятно, относя к ним коворкинги, инкубаторы, акселераторы, венчурные фонды и прочее. И вот что-то мне подсказывает, что такой учёт вместе с нашей новой модой запускать преакселераторы, акселераторы и инкубаторы, которые от своих американских и европейских тезок отличаются практически всем – отсутствием инвестиций, уровнем проектов и уровнем самих этих институций, – наши показатели не очень заслуженно накручивает.

29 место в рейтинге экосистем

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