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LG начала поставку модульного LED-дисплея с диагональю 136 дюймов

25 января 2022 г., 13:55
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Компания LG Electronics начала поставки дисплеев LG LED All-in-One Smart LAEC.

LAEC представляет собой 136-дюймовый большой дисплей, поставляемый в виде комплекта «всё в одном», включающий встроенный контроллер и динамики. Отмечается, что не требуется никакой сложной установки и настройки, после простого процесса сборки все, что нужно сделать, это включить экран с помощью пульта дистанционного управления.

В случае неисправности, связанной со светодиодным модулем, он легко и быстро извлекается при помощи специального магнитного съемника, так как не имеет кабельных соединений и винтовых креплений. Все обслуживание доступно с фронтальной стороны.

Дисплей поставляется в специальном транспортировочном кейсе, который включает в себя все необходимые компоненты, настенное крепление и инструменты для установки. Регулируемая стойка поставляется отдельно, с ее помощью можно регулировать высоту экрана, включая подставку, от 2,0 м до 2,5 м.

Серия LAEC работает от одного кабеля питания 220В без необходимости сложного подключения.

Новый продукт также совместим с LG One:QuickShare, беспроводным решением для совместного использования экрана.

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