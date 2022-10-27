Виручка Facebook за квартал впала на 4% до 27,71 млрд дол.

27 октября 2022 г., 15:25

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Meta Platforms презентувала фінансові результати за підсумками третього квартала.



Материнська компанія Facebook Meta в середу повідомила, що її виручка знизилася другий квартал поспіль, що пов'язано з падінням продажів реклами, оскільки вона стикається з конкуренцією з боку популярного відеододатку TikTok, рестрікцій з боку Apple на видачу даних користувачів та непростої глобальної економчіної ситуації.



Квартальні результати Meta Platforms призвели до падіння її акцій на 19% в неробочий час до 105,20 доларів. Якщо розпродаж протримається до звичайного торгового дня четверга, це буде найнижчим показником з 2016 року. Акції закрилися в середу з падінням на 61% за рік.



Виручка впала на 4% до $27,71 млрд з $29,01 млрд, що трохи вище, ніж $27,4 млрд, які прогнозували аналітики.



Невтішні результати Meta послідували за слабкими звітами про прибутки від материнської компанії Google Alphabet Inc. і Microsoft на цьому тижні.



Деякі інвестори компанії стурбовані тим, що Meta витрачає занадто багато грошей і збиває людей з пантелику своєю орієнтацією на метавсесвіт, концепцію віртуальної, змішаної і доповненої реальності, яку мало хто розуміє - в той час як вона також бореться з ослабленням рекламного бізнесу.



"Мета дрейфує в країну надлишку - занадто багато людей, занадто багато ідей, занадто мало терміновості", - написав Бред Герстнер, генеральний директор акціонера Мета Altimeter Capital, раніше на цьому тижні в листі генеральному директору Мета Марку Цукербергу. "Ця відсутність фокусу і придатності затушовується, коли зростання легко, але смертельно небезпечно, коли зростання сповільнюється і змінюються технології".



На додаток до прискорення зниження доходів, Meta також прогнозує більш слабкі, ніж очікувалося, продажі в поточному кварталі, що ще більше посилює занепокоєння з приводу того, що падіння доходів є скоріше тенденцією, ніж відхиленням.



"Хоча ми стикаємося з короткостроковими проблемами з доходами, фундаментальні основи для повернення до більш високих темпів зростання доходів є", - сказав МаркЦукерберг в своїй заяві. "Ми наближаємося до 2023 року з акцентом на розстановці пріоритетів і ефективності, які допоможуть нам орієнтуватися в поточному середовищі і стати ще більш сильною компанією".



Meta заявила, що очікує, що рівень персоналу залишиться приблизно таким же, як і в поточному кварталі, що є відходом від двозначного зростання робочої сили в попередні роки. Станом на 30 вересня в компанії працювало близько 87 000 співробітників, що на 28% більше, ніж у минулому році.



Підрозділ Reality Labs компанії Meta, який включає в себе роботу над метапростором і віртуальною реальністю, зазнав операційних збитків у розмірі 3,67 мільярда доларів в третьому кварталі в порівнянні зі збитками в розмірі 2,63 мільярда доларів роком раніше. Його виручка склала 285 мільйонів доларів.



Meta заявила, що очікує, що операційні збитки Reality Labs в 2023 році "значно зростуть у річному обчисленні".



Незважаючи на зниження виручки, Meta збільшила свою базу користувачів. Станом на 30 вересня щомісячна кількість активних користувачів Facebook становила 2,96 мільярда, що на 2% більше, ніж роком раніше. І 3,71 мільярда людей увійшли хоча б в один з додатків сімейства Meta - Facebook, Instagram, WhatsApp або Messenger - що на 4% більше, ніж роком раніше.

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