ЄС виділяє 20 млн євро на підтримку українських технологічних компаній та стартапів

10 июня 2022 г., 13:35

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«Європейська комісія» оголосила ініціативу в межах програми «Європейської інноваційної ради» (EIC) на 2022 р., яка має на меті запропонувати підтримку українській інноваційній спільноті в розмірі 20 млн євро у вигляді грантів.

Ініціатива передбачає пряму фінансову підтримку до 60 тис. євро для щонайменше 200 українських технологічних стартапів, які залишилися та працюють в Україні, а також для тих, які вимушено передислокували до ЄС під час війни. Це буде доповнено нефінансовою підтримкою, зокрема бізнес-консультаціями та допомогою з пошуками партнерів в ЄС. Така підтримка підвищить спроможність українських інноваторів взаємодіяти з учасниками європейської інноваційної екосистеми, вийти на нові ринки та отримати переваги від європейських інструментів фінансування.

Зазначена допомога передбачена для проміжних організацій (асоціації стартапів, центри підтримки підприємств, інкубатори та акселератори тощо) для спільної роботи для надання термінової підтримки українським інноваційним технологічним компаніям (стартапи та МСП).

Окрім того, повідомляється, що Україна завершила внутрішні процедури та в повному обсязі долучилася до програм ЄС «Горизонт Європа» та «Євратом». Завдяки цьому українські учасники можуть долучитися до участі в програмах на рівних правах з юридичними особами з країн-членів ЄС. Щонайменше у 2021-2022 рр. Україна звільнена від плати за участь у програмах ЄС, включаючи «Горизонт Європа».

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