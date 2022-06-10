AMD анонсувала плани стосовно процесорів EPYC

10 июня 2022 г., 14:25

На спеціальному заході Financial Analysts Day 2022 компанія AMD анонсувала плани щодо подальшого випуску своєї продукції, включаючи й серверні процесори.



До кінця цього року вийде AMD EPYC Genoa, який буде мати до 96 ядер Zen 4, підтримку PCIe 5.0 та CXL і вироблятиметься по технології 5 нм. Як заявлено все це забезпечить приріст продуктивності до 75% в окремих задачах.



У наступному році з'явиться Genoa-X та Bergamo, які отримають до 128 ядер Zen 4c і випуск на тому ж техпроцесі 5 нм.



У тому ж 2023 році також будуть випускатися чипи під назвою Siena з акцентом на енергоефективності у варіантах до 64 ядер Zen 4.



Також було заявлено про випуск до кінця 2024 року п'ятого покоління AMD EPYC під кодовим ім'ям Turin. Ці чипи будуть засновані на повністю переробленій архітектурі Zen 5 та при їх виготовленні задіють як 3 нм, так і 4 нм техпроцесі. Ці чипи будуть трьох різновидів, серед яких буде підтримка 3D V-Cache.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист