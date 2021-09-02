Xiaomi зарееструвала компанию для розробки електромобілів з капіталом 10 млрд юанів

2 сентября 2021 г., 16:15

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Корпорація Xiaomi оголосила, що Xiaomi EV, Inc. завершила реєстрацію бізнесу зі статутним капіталом 10 мільярдів юанів.



Як повидомляяться, це стало ключовою віхою для довгоочікуваної ініціативи щодо виробництва розумних електромобілів, яка офіційно переходить до нового етапу розвитку.



Наприкінці березня 2021 року Лей Цзюнь, засновник та генеральний директор Xiaomi, у своєму виступі оголосив про плани компанії запустити власний бізнес із виробництва електромобілів, і що компания зобов’язується впродовж наступних 10 років інвестувати в нього загалом 10 млрд доларіз, з початковими інвестиціями у 10 млрд юанів. Ставши сьогодні офіційним представником Xiaomi EV, Inc, Лей Цзюнь особисто очолить команду, щоб подвоїти виробництво електромобілів і перетворити свої обіцянки на дії.



Ван Сян, партнер і президент Xiaomi, висловив думку, що відчуває величезну приязнь автомобільної промисловості до Xiaomi, оскільки компанія отримала понад 20000 резюме. Команда Xiaomi EV ретельно відібрала таланти і сформувала команду з майже 300 співробітників.



Впродовж 5 місяців – з моменту оголошення ініціативи Xiaomi щодо виробництва розумних електромобілів і до офіційної реєстрації компанії – командою Xiaomi EV було проведено неймовірну кількість досліджень серед користувачів (понад 2000 опитувань) та більше 10 зустрічей з колегами та партнерами по галузі, одночасно продовжуючи роботу над визначенням продукту та формуванням команди.



До того ж, 25 серпня Xiaomi оголосила про придбання Deepmotion Tech, компанії, що спеціалізується на автономному керуванні транспортними засобами. Це свідчить про те, що Група почала зосереджуватися на розбудові автомобільних технологій та талантах. Сьогодні у Xiaomi працює понад 16000 інженерів, а витрати на дослідження та розробки у 2020 році склали майже 10 мільярдів юанів. Це демонструє можливості Xiaomi та впевненість компанії у залученні найкращих талантів та технологій. Технологічні переваги Xiaomi в галузі штучного інтелекту, розробці нових матеріалів та інших сферах стануть міцною опорою для автомобільного бізнесу.



Тим часом Xiaomi повідомила про рекордні доходи та зростання прибутку Групи за підсумками II кварталу 2021 року. Загальна виручка зросла на 64% проти минулого року та склала 87,8 млрд юанів, а скоригований чистий прибуток за цей період склав 6,3 млрд юанів, що на 87,4% більше, ніж минулого року. Сукупний дохід та скоригований чистий прибуток досягли рекордних показників за квартал.

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