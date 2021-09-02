Amazon открыла 55 тыс. вакансий для технического и корпоративного персонала

2 сентября 2021 г., 17:14

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Как сообщает Reuters, компания Amazon планирует нанять 55 000 человек на корпоративные и технологические должности по всему миру в ближайшие месяцы. Об этом заявил агентству генеральный директор Энди Ясси (Andy Jassy).



Отмечается, что это количество сотрудников составляет почти треть всего персонала Google по состоянию на 30 июня и близко ко всей численности персонала Facebook.



Ясси в своем первом интервью для прессы с тех пор, как он занял высший пост в Amazon в июле, отметил, что компании требуется больше возможностей, чтобы не отставать от спроса в розничной торговле, облаке и рекламе, а также в других сферах бизнеса. Он сказал, что новая ставка компании на запуск спутников на орбиту для расширения широкополосного доступа под названием Project Kuiper также потребует большого количества специалистов.



«Во время пандемии так много рабочих мест, которые были перемещены или изменены, и так много людей думают о других и новых рабочих местах», - сказал Ясси, процитировав исследование PwC в США, согласно которому 65% опрошенных хотели бы сменить работу.



Новые сотрудники представят 20% -ное увеличение технического и корпоративного персонала Amazon, который в настоящее время насчитывает около 275 тыс. человек по всему миру.



Из более чем 55 тыс объявленных вакансий около 40 тыс будут находиться в Соединенных Штатах, а другие - в таких странах, как Индия, Германия и Япония.



Уже будучи вторым по величине частным работодателем в США, Amazon привлекла более 500 тыс. человек в 2020 году - в основном в сфере складских работ и операций по доставке.

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