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«Укртелеком» забезпечує оптичним інтернетом 1270 освітніх закладів України

2 сентября 2021 г., 15:25
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За заявою АТ «Укртелеком», до волоконно-оптичної мережі оператора станом на 1 вересня 2021 року приєднано 1277 закладів освіти. Серед них загальноосвітні школи, коледжі, гімназії, училища, ліцеї, заклади вищої освіти та позашкільного навчання у всіх областях країни, у тому числі і в невеликих та віддалених населених пунктах.

Освітяни обирають сучасний швидкісний інтернет, що забезпечує їм можливість нормального функціонування, особливо в нинішніх умовах. У тому числі, наприклад, дозволяє впроваджувати різні формати навчання, зокрема, онлайн-уроків, інтерактивних та дистанційних занять.

Зазначається, переважна більшість середніх шкіл користується інтернетом на швидкості 100 Мбіт/с, що задовольняє їх потреби.

«Укртелеком» продовжує розвиток волоконно-оптичної мережі, створюючи можливість для підключення до швидкісного інтернету об’єктам соціальної інфраструктури та в невеликих населених пунктах. І тільки з початку цього року оператор приєднав до оптичного інтернету 257 освітніх закладів.

Загалом же, інтернет-послуги «Укртелекому» за різними технологіями доступні у 3322 населених пунктах України.

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