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Выпущены Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac

17 августа 2020 г., 11:55
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Выпущены Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac

Компания Parallels объявляет о выпуске решений Parallels Toolbox 4 и Parallels Access 6 для платформ Windows и Mac, упрощающих работу удаленных сотрудников и помогающих устранять неполадки на удаленном компьютере.

Отмечается, что Parallels Access 6 для Windows и Mac высвобождает рабочее время пользователей, позволяя им продуктивно работать в любом месте благодаря удаленному доступу и возможности подключаться к пяти ПК или Mac с неограниченного числа устройств iOS и Android или браузеров HTML5.

Кроме того, разработчики предлагают гибкий план подписки Parallels Access для бизнеса, в рамках которого ИТ-администраторам дается возможность создавать неограниченное число пользователей и параллельно используемых пользовательских лицензий и управлять ими, предоставляя сотрудникам доступ к компьютеру с неограниченного количества мобильных устройств и из браузеров с поддержкой HTML5.

Для работы с полнофункциональными приложениями и файлами Windows и macOS можно использовать привычные жесты управления, характерные для iPhone, iPad и Android, чтобы успешно решать рабочие задачи и безопасно обмениваться файлами, не отправляя их в облачные хранилища.

Parallels Toolbox представляет собой комплексное пакетное решение, в состав которого входят утилиты для более простого контроля состояния компьютера, удобства и управления его производительностью:


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