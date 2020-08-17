Выпущены Parallels Access 6 и Parallels Toolbox 4 для Windows и Mac

17 августа 2020 г., 11:55

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Компания Parallels объявляет о выпуске решений Parallels Toolbox 4 и Parallels Access 6 для платформ Windows и Mac, упрощающих работу удаленных сотрудников и помогающих устранять неполадки на удаленном компьютере.



Отмечается, что Parallels Access 6 для Windows и Mac высвобождает рабочее время пользователей, позволяя им продуктивно работать в любом месте благодаря удаленному доступу и возможности подключаться к пяти ПК или Mac с неограниченного числа устройств iOS и Android или браузеров HTML5.



Кроме того, разработчики предлагают гибкий план подписки Parallels Access для бизнеса, в рамках которого ИТ-администраторам дается возможность создавать неограниченное число пользователей и параллельно используемых пользовательских лицензий и управлять ими, предоставляя сотрудникам доступ к компьютеру с неограниченного количества мобильных устройств и из браузеров с поддержкой HTML5.



Для работы с полнофункциональными приложениями и файлами Windows и macOS можно использовать привычные жесты управления, характерные для iPhone, iPad и Android, чтобы успешно решать рабочие задачи и безопасно обмениваться файлами, не отправляя их в облачные хранилища.



Parallels Toolbox представляет собой комплексное пакетное решение, в состав которого входят утилиты для более простого контроля состояния компьютера, удобства и управления его производительностью:

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