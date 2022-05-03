Волонтери – волонтерам: Практична онлайн-конференція Volunteering Nation 

3 мая 2022 г., 17:19

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Волонтерський фронт України – важлива складова боротьби за нашу перемогу. Завзятість і винахідливість українців вражають світ кожного дня.

Більшість з нас тільки розпочали свою діяльність, і часом просто не вистачає досвіду для потрібної швидкості та результату. Але є ті, хто вже пройшов увесь цей шлях та хоче допомогти іншим, щоб наша волонтерська нація стала ще міцнішою, а перемога – якомога скорішою!

KOLO, iForum, Parimatch Tech та Help Lab International Charity Foundation об’єднались задля доброї справи та запрошують на Volunteering Nation – практичну онлайн-конференцію волонтерів України, на якій об'єднуються найкращі профі різних напрямків: від невеликих організацій до системних фондів, від компанії друзів до великих корпорацій.

«Ми ставимо перед собою дві важливі мети: знання та привернення уваги до волонтерської діяльності. Перша – надати один одному практичний інструментарій та поділитися корисним досвідом. Коли сьогодні вся країна стоїть на захисті нашої свободи, кожен на своєму фронті, вже є чимало досвідчених волонтерів, що пройшли свій шлях та можуть підказати, як прискоритись та діяти ефективно. Друга – ми хочемо привернути увагу світової спільноти, аби представити не лише нашу українську завзятість та взаємодопомогу, а й показати проєкти для підтримки. Саме тому конференція буде транслюватися також англійською мовою», – зазначає Сергій Бережний, співзасновник KOLO.

Поговоримо про юридичні аспекти волонтерської діяльності, як виживати без грошей, підтримки й команди, як побудувати взаємини з «китами» і чому це важливо, як створити ефективний волонтерський проєкт з нуля та багато іншого.

«Українці неймовірні. Здатність до самоорганізації та взаємодопомоги на всіх рівнях вражає кожного разу, коли країна цього потребує. Звісно, ми робимо помилки, але швидко вчимось. Серед волонтерів немає конкуренції та корпоративних секретів – ми робимо спільну справу і важливо, щоб всі ми робили її як найкраще заради нашої перемоги. Саме тому набутий досвід іншими повинен допомагати кожному, хто долучився до волонтерської справи. Саме тому ідея провести конференцію так широко була підтримана волонтерською спільнотою», – зазначив Пилип Дзюба, Help Lab ICF.

Серед спікерів – усім відомий Сергій Притула; Рей Астафічев, Co-Founder KOLO; Денис Довгополий, Unicorn Nest; Катерина Білоруська, Chairwoman у Parimatch Foundation Ukraine; Кирило Долімбаєв, «Доброго ранку, ми з Маріуполя!»‎; Анна Мотрук і Тетяна Давидова з Parimatch Tech, Юлія Петрик та Марк Савчук, PR Army, Анастасія Тиха, Dom.Hvostov та інші. Ведучим стане актор, теле-радіоведучий та стендапер Володимир Остапчук.

«Турбулентність ситуації вимагає швидких дій, а iForum, як і завжди, намагається надавати своїм учасникам найактуальнішу інформацію та максимально практичні кейси. Це особливо важливо, коли вчитися на власних помилках просто немає часу», – додає координатор оргкомітету iForum Катерина Царегородцева.

Експерти поділяться власним досвідом і секретами, як грамотно і послідовно будувати волонтерські процеси, щоб допомога була максимально ефективною.

Захід відбудеться 6 травня о 12:00 онлайн. Участь безплатна за попередньою реєстрацією.

Організатори:

KOLO – група топ-менеджерів з IT-індустрії, які об’єдналися, щоб допомогти українській армії. Ми знаходимо, купуємо та відправляємо дрони, тепловізори, бронежилети та інше спорядження солдатам ЗСУ у пекельні точки.

Parimatch.Tech – міжнародна продуктова it-компанія, що розвиває бренд Parimatch і надає технологічні та маркетингові рішення для індустрії розваг по всьому світу. З першого дня війни компанія розгорнула волонтерський штаб та системно допомагає не тільки своїм командам і їхнім родинам, а й усім, хто цього потребує: з евакуацією, логістикою, гуманітаркою та засобами захисту ТрО і ЗСУ.

iForum – найбільша в Україні IT-конференція про ідеї та людей, що існує вже 13 років. Місце, де можна зустріти інвесторів, керівників корпорацій, маркетологів, зірок ІТ-світу, креаторів, футурологів, нових та давніх знайомих.

Help Lab International Charity Foundation – допомагаємо армії та територіальній обороні з військовим спорядженням по всій лінії фронту

Приймаємо запити на:

тепловізори;

тактичне спорядження;

дрони.

Збираємо кошти на закупівлю спорядження: https://www.fraglab.com.

Приєднуйся до Volunteering Nation та вперед до нашої спільної перемоги!

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