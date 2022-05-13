E Ink Gallery 3 Color – нове покоління кольорового електронного паперу

13 мая 2022 г., 17:45

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Компанія E Ink анонсувала E Ink Gallery 3, нове покоління кольорового електронного паперу для ринків eReader та eNote. E Ink Gallery 3 заснована на платформі E Ink ACeP Advanced Color ePaper, на якій повноколірний діапазон досягається за допомогою системи чорнила з чотирьох частинок: блакитного, пурпурного, жовтого та білого, що забезпечує повну кольорову гаму для кожного пікселя.

У Gallery 3 час оновлення чорно-білого кольору було покращено до 350 мс, швидкий колірний режим становить 500 мс, стандартний колірний режим – 750-1000 мс, а найкращий колір досягається при 1500 мс. Це істотне покращення в порівнянні з першим поколінням E Ink Gallery, в якому час оновлення чорно-білого кольору становив дві секунди, а оновлення кольору – десять секунд. Крім того, Gallery 3 матиме покращену роздільну здатність 300 пікселів на дюйм (ppi) проти попередніх 150 ppi та робочу температуру 0-50°С, нарівні з чорно-білими електронними приладами для читання.

E Ink Gallery 3 також підтримуватиме введення пером у чорно-білому режимі з додаванням кількох інших кольорів та часом оновлення 30 мс. E Ink Gallery 3 буде демонструвати нову передню підсвітку ComfortGaze від E Ink, яка забезпечує безпечний від синього світла перегляд.

«E Ink дуже раді оголосити про цей значний прорив з E Ink Gallery 3, – каже Джонсон Лі, генеральний директор E Ink. – Вперше можна запропонувати серію повноколірних чорнил для нашої галереї для покращеного читання та покупки електронних книг, а також для яскравого перегляду та редагування документів у eNotes. Ми інвестували понад 100 млн дол. у ресурси та бюджет для досліджень та розробок, щоб покращити кожен аспект цієї технології. Наша команда по всьому світу невтомно працювала протягом останніх кількох років і створила продукт, яким ми всі можемо пишатися».

Чорно-білі дисплеї E Ink революціонізували читання завдяки застосуванню малопотужних, легко читаних дисплеїв, доступних для електронних читачів. За останні п’ять років у всьому світі було використано 130 млн електронних пристроїв для читання, які замінили придбання паперових видань книг.

Нагадаємо, E Ink Gallery 3 приєднується до нещодавнього портфоліо нових кольорових продуктів, які E Ink випустили за останній місяць, включаючи E Ink Spectra 3100 Plus для електронних полиць (ESL) та E Ink Gallery Plus для Signage.

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