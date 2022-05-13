Продажі Arm за підсумком 2021 р. зросли на 35% до 2,7 млрд дол.

13 мая 2022 г., 16:11

Компанія Arm, яка належить японській SoftBank, презунтувала звіт про доходи за 2021 р.



Повідомляється про загальний дохід на рівні 2,7 млрд дол., що на 35% більше в річному вимірі. При чому доходи від ліцензування росли на 61% до 1,13 млрд дол., а роялті від продажу чіпів з використанням технологій Arm- на 20% до 1,54 млрд дол.



Минулого року було поставлено 29,2 млрд чіпів, які базуються на платформі Arm, а 8 млрд із них - лише у четвертому кварталі. Доходи від розробок у галузі автомобільних технологій майже подвоїлися минулого року завдяки активному росту продажів електромобілів та зростанню обчислювальних можливостей бортових систем нових моделей з ДВЗ.



Ринкові спостерігачі доповідають, що SoftBank планує виставити компанію на IPO найближчим часом. Раніше бюрократичні перешкоди, створені британськими та американськими регуляторами, були на заваді продажу компанії NVIDIA. Згідно з даними CNBC керівництво японського холдингу має намір після IPO зберегти за собою контрольний пакет Arm.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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