Pure упрощает внедрение интегрированных решений сторонних поставщиков

2 декабря 2020 г., 12:45

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Компания Pure Storage совместно Commvault и Vertica предоставили готовые наборы рекомендаций для создания решений по защите данных и аналитики на основе архитектуры Pure.



Компания Pure Storage представила программу по формированию эскизов решений Pure Validated Designs (PVD), которые должны упростить внедрение решений Pure и ее партнеров.



Эскизные документы PVD состоят из двух частей: «Руководство по проектированию» и «Руководство по внедрению». Первая предоставляет технический обзор ресурсов, необходимых для внедрения, включая спецификации аппаратного и программного обеспечения. Вторая содержит рекомендации по настройке выбранного решения, в основе которой лежит архитектура Pure Storage.



В процессе подготовки эскизов PVD создаваемые на их основе решения проверяются, после чего готовятся рекомендации по проектированию и развертыванию аналогичных решений. Как уверяет вендор, использование эскизов позволяет ускорить их развертывание и обеспечить повторяемые бизнес-результаты.



Как отмечается, использование содержащихся в эскизах PVD пошаговых инструкций позволит заказчикам сэкономить средства, время и ценные ИТ-ресурсы, устранив необходимость в создании нестандартных и сложных конфигураций.



Эскизы PVD стали доступны для ряда наиболее часто используемых решений Pure, включая Commvault (для защиты данных) и Vertica (аналитических систем). Как заявили в Pure, компания продолжит расширять свою библиотеку PVD.



«Благодаря эскизу PVD с рекомендациями по использованию FlashBlade совместно с Vertica в режиме Eon, обеспечивающем высокопроизводительную аналитику в особо крупных конфигурациях, предприятия могут упростить развертывание и эксплуатацию, снизить риски и высвободить ИТ-ресурсы для критически важных бизнес-задач», подчеркнул Джой Кинг (Joy King), вице-президент Vertica по продуктам и стратегии GTM.



«Сочетание решений Commvault для управления данными с унифицированной файловой и объектной платформой Pure FlashBlade — наилучший выбор для обеспечения необходимой простоты, масштабируемости и гибкости», отметил Мерсер Роу (Mercer Rowe), вице-президент Commvault по организации глобального партнерства.

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