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Vodafone пропонує молоді стажування з перспективою працевлаштування в компанії

28 июня 2023 г., 16:35
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Оператор зв’язку «Vodafone Україна» оголошує про старт 6-місячної оплачуваної програми стажування Vodafone Career Way 2023 і запрошує студентів 4-6 курсів та випускників ВНЗ розпочати свою кар’єру разом з компанією.

Попередня програма 2022 року дозволила 56% стажерів отримати пропозицію працювати у Vodafone, доєднатись до команди одного з найкращих роботодавців країни й продовжити свій шлях в компанії.

Програма Vodafone Career Way 2023 передбачає набуття практичного досвіду у шести напрямках компанії: аналітика даних у маркетингу; аналітика даних у фінансах; аналітика даних у продажах; бренд-менеджмент; продакт-менеджмент; закупівлі.

Цього року, як і під час минулого набору – акцент на майбутніх аналітиків даних. Тому серед вимог до майбутніх стажерів не тільки базовий перелік навичок. Перевагою будуть знання основ SQL, Python/R та Tableau/Power BI та аналітичні здібності. Знання англійської – також обов’язкова умова участі у програмі.

Компанія надаватиме перевагу кандидатам з аналітичним складом мислення, креативним та інновативним молодим фахівцям з гарними комунікативними та презентаційними навичками, зі здатністю до швидкого навчання, критичним мисленням та адаптивністю.

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