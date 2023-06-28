Seagate FireCuda 540 – новий PCIe Gen5 NVMe SSD із продуктивністю 10000 МБ/с

28 июня 2023 г., 15:25

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Компанія Seagate анонсувала твердотільний накопичувач нового покоління FireCuda 540, який орієнтований на творців контенту та ентузіастів.



Новинка виконана у формфакторі M.2 2280. Для неї заявлено продуктивність 10000 МБ/с в операціях послідовного читання та запису. Зазначається, що SSD базується на 3D TLC NAND і оснащений контролером E26.



«Геймери та творці контенту просили продуктивність технології PCIe Gen5, і ми їх почули, – сказав Ленс Охара (Lance Ohara), віцепрезидент з управління лінійкою продуктів Seagate Technology. «Компанія Seagate рада запропонувати найшвидші та найкращі технології ігровій спільноті та творцям контенту».



Модель FireCuda 540 може вміщувати до 2 ТБ, для неї заявлено середній час напрацювання на відмову 1,8 млн годин та можливість запису 2000 ТБ, що відповідає запису та стирання до 1 ТБ щодня протягом п'яти років.



Цей накопичувач, оптимізований за допомогою мікропрограми DirectStorage для покращення ігрового процесу на ПК, також включає трирічний план Seagate Rescue Data Recovery Service та п'ятирічну обмежену гарантію. Він також поставляється в комплекті з Seagate SeaTools 5.0, що спрощує геймерам, творцям контенту та збирачам ПК управління та моніторинг продуктивності та працездатності своїх дисків.



Накопичувач Seagate FireCuda 540 вже надійшов на європейський ринок за ціною 199,90 фунтів стерлінгів за варіант на 1 ТБ та 329,90 фунтів стерлінгів за 2 ТБ.

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