Intel та HPE запускають найпотужніший суперкомп'ютер Aurora

28 июня 2023 г., 17:48

+11

голос Tweet

Як офіційно повідомила Intel, в Аргоннській національній лабораторії Міністерства енергетики США провели оновлення суперкомп'ютера Aurora, який створено у співпраці з HPE.



Повідомляється, що суперкомп'ютер готовий до роботи та теоретично здатний забезпечити понад два екзафлопс.



Aurora складається з 10624 лезових серверів, розміщених у 166 стійках. Система налічує 63744 процесори Intel Data Center GPU Max серії Ponte Vecchio і 21248 процесори Intel Xeon CPU Max серії Sapphire Rapids. Кожне лезо складається з двох процесорів серії Intel Xeon Max і шести графічних процесорів серії Intel Max.

Також рішення має понад 1024 вузли зберігання даних загальною місткістю 220 петабайтів і максимальною пропускною спроможністю 31 терабайт на секунду.



Повідомляється, що фахівці збирали систему Aurora майже півтора року. Суперкомп'ютер займає площу еквівалентну двом баскетбольним майданчикам тому довелося провести кілька великих модернізацій приміщень і обладнання, щоб забезпечити достатньо місця.

«Поки ми працюємо над приймальним тестуванням, ми збираємося використовувати Aurora для навчання деяких широкомасштабних генеративних моделей штучного інтелекту з відкритим кодом для науки», — сказав Рік Стівенс, заступник директора лабораторії Аргонської національної лабораторії. «Aurora з понад 60 000 процесорів Intel Max GPU, дуже швидка система вводу-виводу та повністю твердотільна система зберігання даних є ідеальним середовищем для навчання цих моделей».

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys

+11

голос Tweet