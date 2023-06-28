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Intel та HPE запускають найпотужніший суперкомп'ютер Aurora

28 июня 2023 г., 17:48
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Світовий ринок носимих пристроїв відновиться вже цього року

Як офіційно повідомила Intel, в Аргоннській національній лабораторії Міністерства енергетики США провели оновлення суперкомп'ютера Aurora, який створено у співпраці з HPE.

Повідомляється, що суперкомп'ютер готовий до роботи та теоретично здатний забезпечити понад два екзафлопс.

Aurora складається з 10624 лезових серверів, розміщених у 166 стійках. Система налічує 63744 процесори Intel Data Center GPU Max серії Ponte Vecchio і 21248 процесори Intel Xeon CPU Max серії Sapphire Rapids. Кожне лезо складається з двох процесорів серії Intel Xeon Max і шести графічних процесорів серії Intel Max.

Світовий ринок носимих пристроїв відновиться вже цього року

Також рішення має понад 1024 вузли зберігання даних загальною місткістю 220 петабайтів і максимальною пропускною спроможністю 31 терабайт на секунду.

Повідомляється, що фахівці збирали систему Aurora майже півтора року. Суперкомп'ютер займає площу еквівалентну двом баскетбольним майданчикам тому довелося провести кілька великих модернізацій приміщень і обладнання, щоб забезпечити достатньо місця.

«Поки ми працюємо над приймальним тестуванням, ми збираємося використовувати Aurora для навчання деяких широкомасштабних генеративних моделей штучного інтелекту з відкритим кодом для науки», — сказав Рік Стівенс, заступник директора лабораторії Аргонської національної лабораторії. «Aurora з понад 60 000 процесорів Intel Max GPU, дуже швидка система вводу-виводу та повністю твердотільна система зберігання даних є ідеальним середовищем для навчання цих моделей».Intel та HPE запускають найпотужніший суперкомп'ютер Aurora

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