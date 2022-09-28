Військові хакери з рф готові здійснювати кібератаки на демократичні країни

28 сентября 2022 г., 10:35

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У нас – один ворог, і цей ворог добре підготовлений до наступних ударів. Він готовий здійснювати кібератаки на демократичні країни. Про це сьогодні, виступаючи на міжнародній конференції «Формуючи кібербезпеку», заявив заступник голови Держспецзв’язку Олександр Потій.



Він зауважив, що нинішнє зниження атак можна пояснити «періодом підготовки» до майбутніх. Щоб ефективно протистояти російським хакерам, країни ЄС і НАТО повинні зосередити зусилля на посиленні кіберстійкості та запобіганні агресії у кіберпросторі. Важливо посилювати групи швидкого реагування на такі інциденти, працювати разом над стандартами, будувати взаємовигідні партнерські відносини та спільні команди протидії кіберагресії.



«Але головною метою для всіх нас є рівень обізнаності про загрози. Цифрова безпека та кібергігієна мають бути частиною повсякденного життя як кожного пересічного громадянина, так і кожного керівника. Стандарти безпеки – це межа між нами та ворогом. І ця межа є в будь-якому смартфоні, комп’ютері, реєстрі та системі компанії», – підкреслив заступник голови Держспецзв’язку.



За його словами, з першої у світі кібервійни можна засвоїти кілька важливих уроків.



Кібератаки на Україну слугують підтримкою російських воєнно-політичних операцій. Злочинні угруповання добре скоординовані спецслужбами: ГРУ, ФСБ, російський генштаб.



Викрадення грошей і викуп не є справжніми цілями кібератак. Ворог має намір збирати інформацію (як про державну, так і про приватну інфраструктуру, а також про пересічних громадян). Він працює на знищення інформаційної інфраструктури, на поширення паніки та недовіри до влади серед людей.



Крім того, російська федерація свідомо атакує цивільну інфраструктуру та цивільні цілі.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру