Презентована лінійка чипів Intel Core 13-го покоління з частотою до 5,8 ГГц та 24 ядрами

28 сентября 2022 г., 9:25

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Компанія Intel анонсувала вихід процесорів Intel Core 13-го покоління (кодове иммя Raptor Lake) з високопродуктивною гібридною архітектурою, яка об'єднує продуктивні ядра (P-core) і енергоефективні ядра (E-core). Зазначено, настільні процесори Intel Core 13-го покоління створені на основі вдосконаленого техпроцесу Intel 7.



Очолюване випуском процесорів Intel Core "K", сімейство Intel Core 13-го покоління для настільних комп'ютерів буде складатися з 22 процесорів і більш ніж 125 партнерських системних рішень. Ентузіасти можуть скористатися перевагами підвищеної продуктивності процесорів Intel Core 13-го покоління з існуючими материнськими платами на базі чипсетів Intel 600 або нових чипсетів Intel 700.



Як заявляє виробник, новий Core i9-13900K з 24 ядрами (8 P-ядер, 16 E-ядер) і 32 потоками забезпечує найкращу продуктивність в іграх та обробці потокового відео. «Завдяки тактовій частоті до 5,8 ГГц і підвищеній на 15% однопотоковій продуктивності, він забезпечує високу частоту кадрів і дає змогу насолоджуватися захоплюючими ігровими можливостями в найпопулярніших іграх», йдеться у пресс-релізі.



Лінійка процесорів Intel Core для настільних ПК 13-го покоління має більше ядер E і на 41% кращу багатопотокову продуктивність, що дозволяє справлятися з численними інтенсивними обчислювальними навантаженнями, не відриваючи людей від творчого процесу.



Компанія також наголошує, що процесор Intel Core 13-го покоління пропонує неперевершений досвід розгону для всіх - від експертів до новачків. Користувачі процесорів Intel Core 13-го покоління можуть спостерігати більш високу середню швидкість розгону для P-ядер, E-ядер і пам'яті DDR5. Корпорація Intel також оновила функцію розгону в один клік - Intel Speed Optimizer - для підтримки процесорів 13-го покоління, щоб користувачі могли розганяти процесори з мінімальними зусиллями. А екосистема Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 забезпечує широкий вибір модулів для розгону. У поєднанні з технологією Intel Dynamic Memory Boost ця функція забезпечує безпроблемний розгін пам'яті як з DDR4, так і з DDR5.



Як йдеться в офіційній заяві, в розблокованих комплектаціях Intel Core i9 доступні технології Intel Adaptive Boost та Thermal Velocity Boost, що оптимально підвищують тактову частоту процесора на основі енергоспоживання та теплового запасу під час певного робочого навантаження.



Також мова йде про підтримку PCIe Gen 5.0 з 16 лініями поза процесором. Збільшена підтримка пам'яті до DDR5-5600 і DDR5-5200 зі збереженням сумісності з DDR4. Крім того, до 2 разів збільшений кеш L2 і збільшений кеш L3.



Разом з процесорами Intel Core 13-го покоління для настільних комп'ютерів Intel випускає новий чіпсет серії Intel 700 з розширеними можливостями для підвищення надійності та продуктивності. Вісім додаткових ліній PCIe Gen 4.0 в поєднанні з PCIe Gen 3.0 забезпечують 28 ліній поза чіпсетом, порти USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбіт/с) забезпечують підвищену швидкість USB-підключення. А DMI Gen 4.0 збільшує пропускну здатність між чіпсетом і процесором для швидкого доступу до периферійних пристроїв і роботи в мережі. Крім того, Intel забезпечує пряму та зворотну сумісність.



Процесори Intel Core 13-го покоління для настільних ПК "K" і чіпсет Intel Z790 будуть доступні з 20 жовтня 2022 р.

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