 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Великий скандал

17 августа 2022 г., 17:55

Додатки Meta на iOS зловили на використанні власного рендерингу зі вставкою власного коду Javascript під час перегляду сайтів усередині додатків – наприклад, Instagram або Facebook. Таким чином, компанія обходить обмеження iOS, де Apple вимагає використовувати тільки рендеринг Safari та отримує можливість моніторингу всіх дій користувача, якщо той використовує браузер, вбудований в додаток.

Це, звичайно, великий скандал і ми ще подивимося на перебіг подій – кілька років тому Apple за подібне мало не викинула з AppStore додаток Uber. Але у мене дивне питання – якщо, виявляється, додаток сам рендерит будь-який сайт, чому при відкритті в цьому браузері власних сайтів – наприклад, того самого Facebook – він вимагає логинитись? Я вже не кажу про те, що додаток Facebook погано працює і навіть не намагається перехопити та відпрацювати deeplinks у системі.

Великий скандал

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  