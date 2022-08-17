17 августа 2022 г., 17:55

Додатки Meta на iOS зловили на використанні власного рендерингу зі вставкою власного коду Javascript під час перегляду сайтів усередині додатків – наприклад, Instagram або Facebook. Таким чином, компанія обходить обмеження iOS, де Apple вимагає використовувати тільки рендеринг Safari та отримує можливість моніторингу всіх дій користувача, якщо той використовує браузер, вбудований в додаток.

Це, звичайно, великий скандал і ми ще подивимося на перебіг подій – кілька років тому Apple за подібне мало не викинула з AppStore додаток Uber. Але у мене дивне питання – якщо, виявляється, додаток сам рендерит будь-який сайт, чому при відкритті в цьому браузері власних сайтів – наприклад, того самого Facebook – він вимагає логинитись? Я вже не кажу про те, що додаток Facebook погано працює і навіть не намагається перехопити та відпрацювати deeplinks у системі.

Великий скандал

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру