Ribbon та Dell модернізують голосову інфраструктуру армії США за допомогою VoIP

23 февраля 2024 г., 16:32

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Як повідомляє NWU, офіційний дістрібьютор Ribbon Communications в Україні, цей вендор та Dell Technologies співпрацюють у модернізації голосової інфраструктури військового відомства США до VoIP.

Мета проєкту полягає в тому, щоб перевести наявну систему на VoIP до останнього терміну, встановленого Міністерством оборони у 2025 році. Зазначається, що співпраця обіцяє підвищену безпеку, голосову архітектуру з нульовою довірою та можливості машинного навчання, що дозволить військовим використовувати наявну телефонну інфраструктуру не вдаючись до дорогого та трудомісткого сценарію «розібрати та замінити».

Підкреслюється, що модернізована голосова інфраструктура включатиме розширені функції безпеки для захисту конфіденційних даних зв'язку. Архітектура голосового зв'язку з нульовою довірою гарантує, що лише авторизовані користувачі зможуть отримати доступ до мережі, а можливості машинного навчання допомагають швидко виявляти проблеми чи загрози.

На додаток, рішення включає детальну аналітику викликів, що дозволяє військовому відомству відстежувати та оптимізувати схеми спілкування. Ця функціональність допоможе підвищити загальну ефективність роботи.

Також йдеться про те, що однією з основних переваг оголошеної співпраці є те, що вона дозволяє військовому відомству використовувати наявну телефонну інфраструктуру. Комплексне рішення включає мультитенантність SIP-PBX, пул ліцензій, шлюзи TDM-SIP, механізм маршрутизації на основі політик і прикордонні контролери сеансів. У поєднанні з сервером Dell PowerEdge R450 запропоноване рішення дозволяє військовому відомству США використовувати наявну телефонну інфраструктуру, уникаючи дорогого сценарію «розібрати і замінити». Рішення доповнюється провідними в галузі послугами, що надаються персоналом Ribbon та Dell.

Як зазначається, SBC SWe Ribbon досягла важливої віхи, ставши першим продуктом, сертифікованим у програмі самосертифікації партнерів Dell Technologies Telecom. Ця сертифікація наголошує на сумісності та надійності рішення. Переходячи на VoIP, військові сили США отримають вигоду від покращення інфраструктури зв'язку, зниження витрат та підвищення ефективності.

Нагадаємо, що Ribbon Communications є одним зі світових лідерів у галузі рішень для корпоративних мереж зв’язку та телефонії. Компанія постачає телекомунікаційне програмне забезпечення, IP- та оптичні мережеві рішення для постачальників послуг, підприємств і секторів критичної інфраструктури по всьому світу. Вендор тісно співпрацює з клієнтами, допомагаючи їм модернізувати їхні мережі для покращення конкурентного позиціювання та бізнес-результатів у сучасному розумному, постійно включеному світі, який постійно потребує даних. Портфоліо інноваційних наскрізних рішень Ribbon забезпечує масштаб, продуктивність і гнучкість, включаючи комплексні рішення, орієнтовані на програмне забезпечення, хмарні пропозиції, передові інструменти безпеки та аналітики, а також рішення для IP та оптичних мереж для 5G.

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