В українському представництві SAP новий керівний директор

13 июня 2022 г., 11:19

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Компанія SAP оголосила про призначення Ганни Мікулицької на посаду керівної директорки SAP Ukraine з 1 липня 2022 року.



Як повідомляється, Ганна відповідатиме за зростання бізнесу в Україні, безпосередньо підпорядковуючись Жозефін Галла, керівній директорці Eastern Cluster.



Ганна Мікулицька приєдналася до SAP із компанії FinAdvice LLC, яку вона співзаснувала в 2020 році. Разом зі своєю командою Ганна надавала послуги з управлінського консалтингу українським середнім і великим підприємствам у фінансовій та банківській сферах. У минулому Ганна працювала на різних посадах у Citibank, зокрема очолювала напрямки управління ліквідністю та торговельних операцій і міжнародного корпоративного бізнесу, а також була заступницею голови правління.



«Чимало змінилося відтоді, як ми розпочали пошук нового лідера. Весь світ досі є свідком жахливої ​​та непотрібної війни, що триває в Україні вже понад три місяці. У ці невизначені часи, які впливають на кожного українця та на всю підприємницьку діяльність, ми залишаємось оптимістичними щодо перспектив локального бізнесу. Тож я рада оголосити Ганну Мікулицьку керівною директоркою SAP Ukraine, яка обійме цю посаду 1 липня 2022 року. Свій величезний та географічно різноманітний досвід у фінансах та банківській справі Ганна прагне використати в технологічній сфері, створивши завдяки цьому більшу цінність для українського ринку», – зазначила Жозефін Галла, керівна директорка SAP, Eastern Cluster.



Протягом 21-річної кар’єри в Citibank Ганна вивела на ринок чимало продуктів — від їхнього бачення до реалізації, — забезпечуючи високе зростання прибутків і зменшення витрат, а також позиціонуючи цей бізнес як номер один у понад 80 країнах, де працює банк. За цей час вона жила в багатьох містах світу: від Києва до Лондона та Бангкока.



«Для мене це велика честь — очолити сильну команду SAP Ukraine, а також розвивати та розширювати український ринок завдяки передовим рішенням SAP. Я вірю, що технології можуть допомогти компаніям краще керувати бізнесом і поліпшувати їхні процеси, тим паче в теперішніх невизначених обставинах. Окремо я радію приєднатися до SAP — компанії, що однією з перших серед глобальних корпоративних лідерів висунула план перебудови України як прогресивного інтелектуального гравця, інтегрованого у світову технологічну арену. І я з великим натхненням приєднуюсь до цього важливого та видатного наміру», – прокоментувала Ганна Мікулицька, нова керівна директорка SAP Ukraine.

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