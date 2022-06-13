В українському представництві SAP новий керівний директор

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Компанія SAP оголосила про призначення Ганни Мікулицької на посаду керівної директорки SAP Ukraine з 1 липня 2022 року.
Як повідомляється, Ганна відповідатиме за зростання бізнесу в Україні, безпосередньо підпорядковуючись Жозефін Галла, керівній директорці Eastern Cluster.
Ганна Мікулицька приєдналася до SAP із компанії FinAdvice LLC, яку вона співзаснувала в 2020 році. Разом зі своєю командою Ганна надавала послуги з управлінського консалтингу українським середнім і великим підприємствам у фінансовій та банківській сферах. У минулому Ганна працювала на різних посадах у Citibank, зокрема очолювала напрямки управління ліквідністю та торговельних операцій і міжнародного корпоративного бізнесу, а також була заступницею голови правління.
«Чимало змінилося відтоді, як ми розпочали пошук нового лідера. Весь світ досі є свідком жахливої та непотрібної війни, що триває в Україні вже понад три місяці. У ці невизначені часи, які впливають на кожного українця та на всю підприємницьку діяльність, ми залишаємось оптимістичними щодо перспектив локального бізнесу. Тож я рада оголосити Ганну Мікулицьку керівною директоркою SAP Ukraine, яка обійме цю посаду 1 липня 2022 року. Свій величезний та географічно різноманітний досвід у фінансах та банківській справі Ганна прагне використати в технологічній сфері, створивши завдяки цьому більшу цінність для українського ринку», – зазначила Жозефін Галла, керівна директорка SAP, Eastern Cluster.
Протягом 21-річної кар’єри в Citibank Ганна вивела на ринок чимало продуктів — від їхнього бачення до реалізації, — забезпечуючи високе зростання прибутків і зменшення витрат, а також позиціонуючи цей бізнес як номер один у понад 80 країнах, де працює банк. За цей час вона жила в багатьох містах світу: від Києва до Лондона та Бангкока.
«Для мене це велика честь — очолити сильну команду SAP Ukraine, а також розвивати та розширювати український ринок завдяки передовим рішенням SAP. Я вірю, що технології можуть допомогти компаніям краще керувати бізнесом і поліпшувати їхні процеси, тим паче в теперішніх невизначених обставинах. Окремо я радію приєднатися до SAP — компанії, що однією з перших серед глобальних корпоративних лідерів висунула план перебудови України як прогресивного інтелектуального гравця, інтегрованого у світову технологічну арену. І я з великим натхненням приєднуюсь до цього важливого та видатного наміру», – прокоментувала Ганна Мікулицька, нова керівна директорка SAP Ukraine.
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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А куди подівся Максим Матяш?
Він же там років 10 був на посту, а може більше. Якось дивно, що про нього ані слова у цій новині.
Скоріше за все був призначений жертвою апаратних інтриг: https://news.pn/ru/criminal/264709. Співпраця з державою та крупними муніципалітетами «вбиває».
Цікаво, якось пройшов повз цього. Дякую.
А тут ще й офіційна інформація була вже в квітні
https://amcu.gov.ua/news/u-spravi-shchodo-zmovi-na-zakupivlyah-programno...
У справі щодо змови на закупівлях програмного забезпечення SAP до держбюджету сплачено більше 77 млн грн штрафів
ТОВ «САП Україна» та ТОВ «Інфопульс Україна» сплатили накладені на них Антимонопольним комітетом України штрафи у розмірі 75 000 000 грн та 2 200 950 грн відповідно. Кошти уже зараховано до державного бюджету.
Нагадаємо, справа стосується змови кількох українських компаній та представництв іноземних суб’єктів господарювання в Україні під час публічних закупівель програмного забезпечення SAP на загальну суму майже 500 млн грн. Торги оголошувалися такими державними установами України як АТ «КБ «ПриватБанк», ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ «Укргазвидобування», філія ГІОЦ ПАТ «Укрзалізниця», Національний банк України, Банкнотно-монетний двір НБУ й ДП «Поліграфічний комбінат «Україна».
Під час розгляду справи Антимонопольний комітет України встановив, що товариства з обмеженою відповідальністю «САП Україна», «Інфопульс Україна», «Сапран Україна», «Бріг-Рітейл», «Агелес», «Беной» та дочірнє підприємство «Ітеллідженс» зі 100%-ю іноземною інвестицією товариства «Ітеллідженс інтернешнл бізнес сервіс ГМБХ (Німеччина)» («НТТ дата бізнес солюшнс») впродовж 2016-2019 вчиняли антиконкурентні узгоджені дії з метою спотворення результатів торгів.
15 грудня 2021 року АМКУ виніс рішення у справі №145-26.13/84-21 та наклав штрафи на зазначені компанії на загальну суму понад 105,3 млн грн.