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“Укртелеком” забезпечує послугами 87% населених пунктів, де є мережі оператора

13 июня 2022 г., 10:35

“Укртелеком” повідомив, що відновлено надання послуг для абонентів у низці населених пунктів, зокрема, Запорізької та Сумської областей. Там інженери усували наслідки пошкоджень на магістральних волоконно-оптичних лініях зв’язку.

У Донецькій області фахівці відстежують ситуацію на мережах і усувають наслідки аварій за першої можливості. Наразі в області інтернет-послуги доступні у 55% населених пунктах, де є мережі оператора.

Критична інфраструктура та мережі “Укртелеком” працюють. Оператор забезпечує послугами абонентів у 87% населених пунктів, де є мережі товариства.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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