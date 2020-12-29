В ЕС разработана технология производства кубитов в промышленных масштабах

29 декабря 2020 г., 15:06

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Общеевропейской исследовательский проект в партнёрстве с французским лидером в области микроэлектроники CEA-Leti представил итоги многолетних исследований возможности использования в качестве кубитов обычных транзисторов, которые присутствуют в миллиардах мобильных телефонов.



Одной из ключевых особенностей созданных проектом устройств является двумерный массив квантовых точек. Точнее, решетка квантовых точек 2х2. Использование электронных спинов снижает чувствительность кубитов к помехам окружающей среды, а расширение во второе измерение обеспечивает более эффективную реализацию квантовой коррекции ошибок.



Доцент Центра квантовых устройств Университета им. Нильса Бора в Копенгагене (NBI) Анасуа Чаттерджи (Anasua Chatterjee) добавила: «Панъевропейский проектный консорциум и щедрое финансирование со стороны ЕС помогают нам постепенно перейти от уровня одиночной квантовой точки с одним электроном к двум электронам, а теперь и к двумерным массивам … то, что абсолютно необходимо для создания квантового компьютера».



Компания CEA-Leti изготовила гигантские пластины, заполненные этими 2D-массивами квантовых точек, а исследователи из NBI после измерений подтвердили, что такие выпускаемые промышленным способом устройства пригодны для применения в качестве кубитной платформы, что является важным шагом для создания работающего квантового компьютера.



Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

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