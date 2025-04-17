В державних органах з’являться штатні посади фахівців з кібербезпеки

17 апреля 2025 г., 16:11

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Президент України підписав Закон №4336-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури», який був ухвалений Верховною Радою України у другому читанні 27 березня, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Як зазначається, це важливий крок, який дасть можливість протистояти новим викликам та загрозам у кіберпросторі, а також забезпечить посилення захисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, адже російська агресія у кіберпросторі продовжує зростати.

Підписаний закон передбачає низку важливих змін та нововведень, серед яких: функціонування національної системи реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози – визначено ролі, завдання, сервісні функції команд реагування та основні принципи взаємодії ключових субʼєктів багаторівневої мережі реагування; реагування в кризовій ситуації в кібербезпеці – визначено засади для залучення механізмів реагування в кризовій ситуації; функціонування системи обміну інформацією про кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози – упорядковані зобовʼязання щодо повідомлень, механізми взаємодії, засади захисту та розкриття інформації по кіберінциденти; відмова від КСЗІ та визначення процесу впровадження заходів з управління ризиками й забезпечення того, щоб такі заходи підтримувалися протягом життєвого циклу систем на основі профілів безпеки; функціонування системи оцінювання стану кіберзахисту включно з методом аудиту без надмірного контролю з боку держави; введення штатних посад керівників та фахівців з кібербезпеки в державних органах, а також на об’єктах критичної інфраструктури.

Важливо, що Закон містить положення, які забезпечують імплементацію норм європейських директив з кібербезпеки до національного законодавства щодо функцій команд реагування, практики повідомлень про кіберінциденти, управління ризиками.

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