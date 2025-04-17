Випущено стандарт пам'яті з високою пропускною здатністю HBM4

17 апреля 2025 г., 16:45

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Асоціація твердотільних технологій JEDEC оголосила про публікацію стандарту DRAM-пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM): HBM4. Розроблений як еволюційний крок порівняно з попереднім стандартом HBM3, стандарт JESD270-4 HBM4 дасть змогу ще більше підвищити швидкість опрацювання даних у разі збереження таких важливих характеристик, як вища пропускна спроможність, енергоефективність і збільшена місткість на кристал і/або стек, оскільки вища пропускна спроможність дає змогу підвищити швидкість опрацювання даних.



Удосконалення HBM4 життєво важливі для застосунків, що вимагають ефективного опрацювання великих масивів даних і складних обчислень, включно з генеративним штучним інтелектом (AI), високопродуктивними обчисленнями, high-end відеокартами та серверами. У HBM4 реалізовано численні поліпшення порівняно з попередньою версією стандарту, зокрема:



- Збільшена пропускна здатність: завдяки швидкості передавання даних до 8 Гбіт/с по 2048-бітному інтерфейсу HBM4 збільшує загальну пропускну здатність до 2 ТБ/с.



- Подвоєна кількість каналів: HBM4 подвоює кількість незалежних каналів у стеку з 16 (HBM3) до 32 каналів із 2 псевдоканалами на канал. Це забезпечує дизайнерам більшу гнучкість і незалежні способи доступу до куба.



- Енергоефективність: JESD270-4 підтримує специфічні для виробника рівні VDDQ (0,7 В, 0,75 В, 0,8 В або 0,9 В) і VDDC (1,0 В або 1,05 В), що призводить до зниження енергоспоживання та підвищення енергоефективності.



- Сумісність і гнучкість: Визначення інтерфейсу HBM4 забезпечує зворотну сумісність з наявними контролерами HBM3, що забезпечує безперешкодну інтеграцію та гнучкість у різних додатках і дає змогу одному контролеру за потреби працювати як з HBM3, так і з HBM4.



- Спрямоване управління оновленням (DRFM): У HBM4 реалізовано управління спрямованим оновленням (DRFM), що покращує захист від ударів по рядках і підвищує надійність, доступність і працездатність (RAS).



- Місткість: HBM4 підтримує конфігурації стеків DRAM заввишки 4, 8, 12 і 16 рівнів зі щільністю матриць 24 Гб або 32 Гб, забезпечуючи вищу щільність кубів - 64 Гб (32 Гб 16-рівневий).



«Високопродуктивні обчислювальні платформи швидко розвиваються і потребують інновацій у сфері пропускної спроможності та місткості пам'яті», - сказав Баррі Вагнер (Barry Wagner), директор із технічного маркетингу у NVIDIA і голова підкомітету JEDEC HBM. «Розроблений у співпраці з лідерами технологічної індустрії, HBM4 покликаний забезпечити стрибок уперед в ефективних, високопродуктивних обчисленнях для AI та інших прискорених додатків».



«Члени JEDEC присвятили себе розробці стандартів, необхідних для підтримки технологій майбутнього», - сказав Міан Куддус (Mian Quddus), голова ради директорів JEDEC. Він додав: «Зусилля підкомітету HBM з постійного вдосконалення стандарту HBM можуть призвести до значних поліпшень у широкому спектрі застосувань».

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