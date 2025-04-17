Mudita Kompakt - мінімалістичний E Ink-телефон

17 апреля 2025 г., 15:35

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Польська компанія Mudita оголосила про початок приймання замовлень на Kompakt - мінімалістичний мобільний телефон.



Як підкреслює виробник, Mudita Kompakt створений для тих, хто хоче звести до мінімуму час роботи з екраном і більш вдумливо ставитися до своїх технічних звичок. Завдяки інтерфейсу, що не відволикає, екрану E Ink і спеціально розробленій операційній системі, забезпечується виконання основних функцій телефону без зайвого цифрового шуму.

Зазначається, що зменшуючи перевантаженість цифровими технологіями, Mudita Kompakt допомагає користувачам досягти кращої інтеграції роботи та життя, даючи їм змогу бути продуктивнішими, не відволікаючись на постійні сповіщення.

Апаратна платформа Mudita Kompakt базується на 8-ядерному процесорі MediaTek MT6761V/WBA, а також містить 3 ГБ оперативної та 32 ГБ незалежної пам'яті, розширюваної картою microSD. E Ink дисплей з діагоналлю 4.3" має роздільну здатність 800x480. Вбудована батарея потужністю 3300 мАг забезпечує автономність до 6 днів у режимі standby. Комунікаційні можливості охоплюють 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC.



"Технології повинні покращувати наше життя, а не поглинати його. За допомогою Mudita Kompakt ми допомагаємо людям звільнитися від цифрових відвертальних чинників, щоб вони могли зосередитися на тому, що справді важливе для них, чи то робота, чи то стосунки, чи то особистісне зростання", пояснює генеральний директор Mudita Міхал Стасюк (Michal Stasiuk).

Слід зазначити, що компания Mudita заснована Михалом Кичиньски (Michal Kiciński), співзасновником CD Projekt RED, розробника гри «Cyberpunk 2077».



Mudita Kompakt приєднується до портфеля продуктів бренду, орієнтованих на здоровий спосіб життя, включно з будильниками Mudita Harmony 2 і Mudita Bell 2, а також мінімалістичними годинниками Mudita Moment і Mudita Element. Кожен продукт створено з глибоким розумінням цифрового добробуту, даючи змогу користувачам самим встановлювати межі між технікою і реальним світом.



Модель Mudita Kompakt доступна для попереднього замовлення на сайті Mudita.com за ціною $439 (знижки виробника до 20% на всі попередні замовлення).

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