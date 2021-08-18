«Укртелеком» приєднав до власної волоконно-оптичної мережі 850 медичних закладів

18 августа 2021 г., 13:55

АТ «Укртелеком» продовжує розвиток мультисервісної волоконно-оптичної мережі в України, створюючи можливість для підключення до швидкісного інтернету об’єктам соціальної інфраструктури невеликих населених пунктів, зокрема, і закладам медицини.

Цього року оператор розбудував волоконно-оптичну інтернет-інфраструктуру для понад 150 лікарень, поліклінік, ЦПМСД, ФАПів та інших профільних медичних установ. Загалом станом на початок серпня вже 850 медичних закладів користуються оптичним інтернетом від Укртелекому.

Маючи доступ до оптичного інтернету, медичні заклади можуть ефективно використовувати засоби електронної системи охорони здоров’я, що забезпечує обмін медичною інформацією та реалізацію програми медичних гарантій населення.

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