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Карта памяти IRDM M2AA microSD обеспечивает скорость записи до 2000 IOPS

18 августа 2021 г., 14:35

Карта памяти IRDM M2AA microSD обеспечивает скорость записи до 2000 IOPS

Компания Wilk Elektronik, производитель торговых марок GOODRAM и IRDM, представила, по ее заявлению, самую быструю в своей линейке карту памяти IRDM M2AA V30 A2 формата microSD.

Отмечается, что благодаря классу производительности A2, на нее можно устанавливать мобильные приложения. Для новинки заявлена производительность до 4000 IOPS в операциях чтения и 2000 IOPS при записи.

Модель в последовательных операциях обеспечивает скорость чтения до 170 МБ/с, а записи — 120 МБ/с, что позволило получить этой карте сертификацию по классу video V30.

Карта будет доступна в пяти вариантах емкости 32, 64, 128, 256 и 512 ГБ.

Примечательно, что модель IRDM M2AA, как и другие карты флэш-памяти в ассортименте GOODRAM и IRDM, имеет пожизненную гарантию производителя.

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