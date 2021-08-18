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Рост мирового рынка печатной периферии превысил 13%

18 августа 2021 г., 13:15
Рост мирового рынка печатной периферии превысил 13%

Мировой рынок печатной периферии сохраняет рост четвертый квартал кряду. По оценкам IDC, во второй календарной четверти 2021 г. глобально отгружено около 22,9 млн копиров, принтеров и МФУ формата печати А2-А4, что на 13,4% больше в годовом сопоставлении. В денежном выражении рынок увеличился на 31,2%, до 10,2 млрд долл.

Отмеченную позитивную динамику как в струйном, так и в лазерном сегментах, аналитики склонны связывать с постепенным возвращением сотрудников в офисы. В плюс вышли семь из девяти ключевых региональных рынков сбыта, причем двигателем спроса, как и в предыдущем квартале, оставались модели класса low-end.

HP и Epson показали высокие темпы увеличения поставок, тогда как Canon сократила поставки из-за дефицита отдельных полупроводниковых компонентов и проблемами со складскими запасами.

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