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«Укрпошта» та «Нова пошта» з 15 червня відновлюють доставку замовлень з Aliexpress

14 июня 2022 г., 15:15

«Укрпошта» та «Нова пошта» з 15 червня відновлюють доставку замовлень з Aliexpress

Два ключові поштові оператори України – «Нова пошта» та «Укрпошта» синхронно оголосили про відновлення доставки замовлень з одного з найбільших міжнародних маркетплейсів – Aliexpress.

При цьому «Нова пошта» доставлятиме посилки з Китаю в будь-яке працююче відділення по всій території України, а «Укрпошта» повідомляє, що спочатку зможе привозити замовлення до наявних відділень у 14 областях (Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій).

Зазначимо, що до початку повномасштабної війни українці замовляли з AliExpress понад 30 млн посилок на рік. Проте з початком російського вторгнення через проблеми з логістикою китайський гігант інтернет-торгівлі тимчасово припинив виряджання замовлень в Україну.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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