«Нова пошта» відкриває перші відділення у Німеччині та Румунії

30 июня 2023 г., 16:35

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Провідний український логістичний оператор «Нова пошта» повідомляє про відкриття першого відділення у Берліні. Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. До кінця року компанія планує відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні.

У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Відділення відчинене з понеділка по суботу. Обіцяють доставку за 5 днів.

Також нещодавно «Нова пошта» вийшла на ринок Румунії, відкривши своє перше відділення у Бухаресті. До того ж це перша країна, де компанія буде надавати послуги із доставки не тільки в Україну, а й у Молдову. Термін доставки із Румунії в Україну – від 5 днів, а між Румунією і Молдовою – від 3 днів.

Відділення Nova Post відкрито у Бухаресті за адресою B-dul Unirii 47 A, Sector 3. Це поштове відділення, у якому можна отримувати та відправляти документи та посилки до 30 кг. Воно працюватиме з понеділка по суботу.

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