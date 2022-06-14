Техпроцес Intel 4 (7 нм) забезпечить приріст продуктивності на 21,5%

14 июня 2022 г., 17:47

На конференції 2022 IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits компанія Intel познайомила з деталями технологічного процесу Intel 4 з допуском 7 нм, на базі якого будуть випускатися процесори Meteor Lake для ПК та Granite Rapids для серверів.



За повідомленням Бена Селла (Ben Sell), віцепрезидента Intel з розвитку технологій, який відповідає за розробку техпроцесу Intel 4, проєкт виконується за затвердженим планом. Він зазначив, що для Intel 4 досягнуто приросту продуктивності на 21,5% у порівнянні з Intel 7 при тому ж рівні енергоспоживання. А в розрізі енергоефективності Intel 4 його споживання менше на 40%, ніж в Intel 7 за тієї ж тактової частоти.



Ще одна важлива особливість Intel 4 пов'язана з використанням в цьому техпроцесі EUV-літографії, що істотно скорочує виробничий цикл. Річ у тому, що EUV-літографія дозволяє розмістити всі елементи дизайну чіпа на одному шарі замість п'яти, як у попередньому поколінні. Це не лише прискорить випуск, а й має значно підвищити вихід придатних, отже, скоротить виробничі витрати, хоча EUV-літографія є дорожчою.

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