Невдовзі 35% Android-пристроїв залишаться без підтримки Google

14 июня 2022 г., 14:34

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Компанія Softico, яка є дистриб'ютором Bitdefender в Україні, повідомила, що фахівці вендора підготували дослідження, вивчивши пристрої, де працює Bitdefender Mobile Security на Android.



Як відмічається, до вересня 2022 року майже третина всіх смартфонів у світі на базі ОС Android працюватиме під управлінням застарілої, вже не такої захищеної операційної системи. Пристрої Android займають приблизно 70% ринку, багато з яких становлять загрозу безпеці, оскільки Google більше не підтримує їх.



Одна з проблем Android – фрагментація ОС. За останні 14 років Google випустила доволі багато версій Android і тільки три останні продовжують підтримуватись. І в цьому немає нічого дивного, бо зазвичай компанії через деякий час припиняють супровід певних продуктів.



Google підтримує кожну нову версію ОС у середньому 3 роки, але щороку випускає нову версію. Зрозуміло, що багато людей продовжують використовувати свої пристрої протягом багатьох років, що є величезним ризиком для їхньої онлайн-безпеки.



Коли офіційна підтримка пристрою добігає кінця, він, як і раніше, працює, і якщо користувач задоволений його продуктивністю, він продовжує ним користуватися. Але виникає питання безпечності такого пристрою.



Старі та непідтримувані пристрої є одними з найкращих помічників зловмисників. На відміну від iOS, простір ОС Android фрагментований і все ще можна знайти пристрої з версіями Android, які випущені 10 років тому, і вони навіть більш поширені, ніж ви можете собі уявити.



Фахівці компанії Bitdefender вивчили пристрої, де працює Bitdefender Mobile Security на Android. Для порівняння, останньою підтримуваною версією є Android 10, термін дії якої закінчиться у вересні 2022 року, коли Google анонсує Android 13.

Тому у вересні, коли підтримка Android 10 зникне, 35% Android-пристроїв залишаться без підтримки Google.



Важливо завжди враховувати термін підтримки будь-якого пристрою, купуючи новий. Крім того, слід перевірити, чи не працюють будь-які смарт-пристрої в будинку під керуванням операційних систем, які виробники більше не підтримують. Використання Bitdefender Mobile Security на старих пристроях – чудовий захист, але завжди рекомендується переходити на пристрій, який все ще отримує підтримку безпеки.



Варто зазначити, що компанія Bitdefender активно підтримує Україну у воєнний час та надає українським компаніям безкоштовні ліцензії. Всі теперішні клієнти, яким необхідно продовжити підписку Bitdefender, а також нові користувачі з України можуть звернутись до Softico, офіційного дистрибутора Bitdefender в Україні, напряму або залишити свій запит на https://it4ua.com.ua/help-ukraine/ та отримати безкоштовну ІТ-допомогу.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист