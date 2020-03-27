Коронавирус станет первым объектом исследований Института цифровой трансформации

27 марта 2020 г., 14:05

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Компания C3.ai, занимающаяся разработкой корпоративного ПО на основе искусственного интеллекта (ИИ), объявила о создании C3.ai Digital Transformation Institute (C3.ai DTI). Этот исследовательский консорциум будет использовать конвергенцию ИИ, машинного обучения и Интернета вещей (IoT) для преобразований социального масштаба. Одновременно открыт приём исследовательских предложений по применению методов ИИ и машинного обучения для борьбы с распространением COVID-19 и с возможными будущими пандемиями.

«Институт цифровой трансформации C3.ai — это консорциум ведущих ученых, исследователей, новаторов и руководителей из академических и промышленных кругов, объединяющий их усилия для ускорения реализации социальных и экономических преимуществ цифровой трансформации, — сказал Томас М. Зибель (Thomas M. Siebel), генеральный директор C3.ai. — Мы имеем возможность, во взаимодействии государственного и частного секторов изменить ход глобальной пандемии. Я не могу представить себе более важного приложения ИИ».

Новый консорциум объединил лидеров индустрии, включая корпорацию Microsoft, с академическими и исследовательскими партнёрами в Университете Карнеги-Меллона, Массачусетском технологическом институте, Принстонском и Чикагском университетах.

Базовыми для Института цифровой трансформации станут Калифорнийский университет в Беркли (UC Berkeley) и Университет штата Иллинойс в Урбана-Шампань (UIUC), а возглавят его профессор UC Berkeley Шанкар Шастри (S. Shankar Sastry) и Раядургам Шрикант (Rayadurgam Srikant), профессор UIUC.

В течение начального 5-летнего периода Институт получит от C3.ai более 57 млн долл. в виде научных грантов, стипендий для приглашённых специалистов и поддержки образовательных программ. Распределением средств среди исследователей будут заниматься UC Berkeley и UIUC.

Помимо денег, C3.ai и Microsoft предоставят для C3.ai DTI программный пакет C3 AI Suite и облачные ресурсы Microsoft Azure, оцениваемые в 310 млн долл. Учёные, занятые в проектах C3.ai DTI, также смогут пользоваться суперкомпьютером Blue Waters университета UIUC.

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