Ученые создают новое устройство для квантовых технологий 

5 августа 2020 г., 18:05

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Исследователи из CRANN и Школы физики в Тринити-колледже в Дублине создали новое инновационное устройство, которое будет излучать отдельные фотоны из квантовых точек, что является ключом к практическим квантовым коммуникациям, квантовым компьютерам и другим квантовым устройствам.

Команда значительно улучшила предыдущие разработки в фотонных системах с помощью своего устройства, которое обеспечивает управляемую направленную эмиссию одиночных фотонов и создает запутанные состояния пар квантовых точек.

Квантовые компьютеры используют свойства квантовых битов - «кубитов» - для выполнения вычислений. Свойство суперпозиции квантовых состояний приводит к тому, что квантовые компьютеры будут иметь гораздо большие вычислительные мощности по сравнению с классическими компьютерами.

Ученые изучают различные варианты и проекты, чтобы сделать квантовые вычисления жизнеспособной реальностью. В одной из предложенных идей используются фотонные системы, базирующиеся на квантовых свойствах света на наноуровне в виде кубитов. Команда из Тринити исследует такую систему в своей недавно опубликованной статье в известном журнале Nano Letters.

Их система использует одиночные фотоны, излучаемые управляемым образом во времени и пространстве от квантовых излучателей (наноразмерных материалов, известных как квантовые точки). Для таких приложений, как квантовые вычисления, необходимо контролировать излучение от этих точек и производить квантовое запутывание фотонов от пар этих точек.

Квантовая запутанность является фундаментальным свойством квантовой механики и возникает, когда пара или группа частиц квантово-механически связаны таким образом, что квантовое состояние каждой частицы пары не может быть описано независимо от состояния других. По сути, две запутанные квантовые точки могут излучать запутанные фотоны.

Профессор Джон Донеган (John Donegan) из CRANN и Школа физики Тринити, сказал: «Устройство работает, помещая металлический наконечник в пределах нескольких нанометров от поверхности, содержащей квантовые точки. Наконечник возбуждается светом и создает электрическое поле такой огромной интенсивности, что оно может значительно увеличить количество одиночных фотонов, излучаемых точками. Это сильное поле может также связывать излучение от пар квантовых точек, запутывая их состояния таким образом, который уникален для квантовых излучателей света».

Другим значительным преимуществом над современными фотонными устройствами для приложений квантовых вычислений является механизм, с помощью которого устройство работает.

Профессор Ортуин Хесс (Ortwin Hess) из Школы физики Тринити и CRANN, добавил: «С помощью сканирования металлического наконечника по поверхности, содержащей квантовые точки, мы можем генерировать однофотонное излучение по мере необходимости. Такое устройство намного проще, чем имеющиеся системы, которые пытаются зафиксировать металлический наконечник или полость в непосредственной близости от квантовой точки. Теперь мы ожидаем, что это устройство и его работа окажут поразительное влияние на исследования квантовых излучателей для квантовых технологий».

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