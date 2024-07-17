Мобільних операторів зобов’яжуть забезпечити 10 годин роботи мережі в разі вимкнення електрики

17 июля 2024 г., 15:40

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Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги до роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану, повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Згідно з розпорядженням НЦУ від 15 липня 2024 року №539/2344 про внесення змін щодо забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану, тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин, замість 4 годин раніше.

Щоб відповідати новій нормі, до 1 жовтня не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, до 1 листопада – 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Також до 1 грудня, не менше як 25% базових станцій в кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

Всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій та національних точок обміну інтернет-трафіком, з 1 вересня мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин.

Відповідні вимоги стосуються також вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.

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