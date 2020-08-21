Индийская Infosys разработала облачный пакет Cobalt для обеспечения безопасности и интеграции на уровне предприятия

21 августа 2020 г., 18:05

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Пакет сервисов, платформ и решений Cobalt, анонсированный базирующейся в Индии Infosys, должен облегчить корпоративным клиентам облачную трансформацию их существующей инфраструктуры. Он позволит масштабировать её с нужной скоростью и создавать бизнес-модели, согласующиеся с глобальными, региональными и отраслевыми регуляторными предписаниями и стандартами безопасности.

Бизнес-пользователи получат необходимые инструменты Cobalt Labs для прототипирования, тестирования, защиты и развертывания облачных решений. Розничные продавцы могут использовать Cobalt Labs чтобы дополнить существующие решения голосовыми интерфейсами, интегрированными с Amazon Alexa, и для быстрого совместного создания поисковых интерфейсов для магазинов, продуктов и заказов в их конкретном контексте. С Cobalt все это можно делать, используя существующие интеграции с хорошо известными облачными сервисами.

К примеру, Edu Café, бизнес-платформа, обеспечивающая бесконтактное общение для студентов в условиях социального дистанцирования, с помощью Cobalt предоставляет облачную инфраструктуру для своих вычислений, баз данных, внутреннего управления и доставки.

«Наши клиенты создают облачные возможности, с целью получить бизнес-преимущество на всё более конкурентных рынках, — сказал Салил Парех (Salil Parekh), исполнительный директор Infosys. — Будущее корпоративной облачной стратегии определят три ключевых фактора — скорость вывода на рынок, масштабные инновации и конструктивная безопасность — это фундаментальная концепция Cobalt».

Поддержка сильного шифрования и многофакторный аутентификации даёт предприятиям гарантию безопасности ответственной инфраструктуры. Cobalt также осуществляет защиту корпоративного уровня от распределённых атак типа «отказ в обслуживании», обеспечивая онлайновую готовность систем, даже когда под ударом находится базовая облачная инфраструктура.

«Наши клиенты работают в гибридных и мультиоблачных средах, — сказал президент Infosys Рави Кумар (Ravi Kumar). — Они в полной мере используют преимущества гипермаштабирования публичного облака, а также создают продвинутые облачные возможности на локальных площадках. Infosys Cobalt вместе со своей богатой экосистемой партнёров расширяет корпоративную облачную экосистему, позволяя им находить более быстрые, более инновационные и безопасные способы реагирования на меняющиеся рынки и повышения устойчивости бизнеса».

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