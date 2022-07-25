T-Mobile витратить сумарно 500 млн дол. через витік даних минулого року

25 июля 2022 г., 13:45

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, оператор T-Mobile погодився виплатити майже 500 млн дол. з метою врегулювання колективного позову, який пов'язано з витоком у 2021 році даних майже 76,6 млн жителів США.



Мова йде про виплату 350 млн дол. на компенсацію постраждалим, ще 150 млн дол. компанія буде інвестувати в укріплення та розвиток систем безпеки даних у найближчі роки.



Нагадаємо про яку атаку йдеться, наприкінці грудня 2020 року хакери отримали доступ до даних про дзвінки 200 тис. абонентів T-Mobile. Тоді оператор пояснив, що украдені даних не мали критичної персональної інформації - імена, фізичні адреси, адреси електронної пошти, номера кредитних карток та інше.



У серпні наступного року T-Mobile повідомила про новий злом після того, як з'явились повідомлення про продаж номерів даних більш як 100 млн клієнтів оператора на підпільному форумі. При цьому хакери повідомили, що були майже у шоці тим жахливим рівнем безпеки, який був у компанії.



Тут треба зазначити, що раніше американський оператор вже мав проблеми з безпекою персональних даних користувачів. Ще у 2018 році з серверів T-Mobile хакери вкрали дані 2 млн абонентів. Потім листопаді 2019 р. з'явилась інформація про ще один злом - зловмисники вкрали у оператора інформацію клієнтів передплачених точок бездротового доступу, включаючи ПІБ, адресу користувача, номер телефона.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру