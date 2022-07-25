GlobalLogic відкрила сьомий офіс у Польщі та планує до кінця року вийти у три нові країни

25 июля 2022 г., 12:55

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Міжнародна IT-компанія GlobalLogic відкрила новий центр розробки у Гданську. Це її сьома локація в Польщі. Тут створюватимуть рішення у сфері автомобільної промисловості, охорони здоров’я, фінансових технологій, комунікацій або вбудованих технологій.

Також до кінця року компанія планує відкрити офіси в трьох нових країнах. Масштабне розширення дозволить GlobalLogic посилити присутність у європейському регіоні та надати нові можливості як місцевій ІТ-спільноті, так і українцям, які переїхали за кордон.

З початку року світові компанії інвестують у програмне забезпечення понад 750 млрд дол. – про це свідчать дані дослідницької компанії Gartner. Тож враховуючи розвиток ІТ у світі, технологічні компанії продовжують розширювати світову присутність.

У нову локацію у Гданську планує залучити до співпраці понад 120 інженерів. У зв’язку з цим, ще в червні GlobalLogic почав максимально спрощений процес онбордингу, за яким потенційні кандидати можуть швидко дізнаватися деталі пропозицій. Шанс на швидкий розвиток навичок отримають не лише люди з багаторічним досвідом, а й молоді спеціалісти, студенти та випускники ВНЗ, які тільки починають свій шлях в ІТ-сфері.

Загалом компанія GlobalLogic має 35 локацій у світі – у Німеччині, Польщі, Словаччині, Швеції, Хорватії, Аргентині, Канаді, Індії, Ізраїлі, США та Україні. Офіси у всьому світі доступні для українських фахівців. Інженеру варто лише написати своєму менеджеру, і той допоможе з організацією.

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