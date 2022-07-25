 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

GlobalLogic відкрила сьомий офіс у Польщі та планує до кінця року вийти у три нові країни

25 июля 2022 г., 12:55
0 
 

Міжнародна IT-компанія GlobalLogic відкрила новий центр розробки у Гданську. Це її сьома локація в Польщі. Тут створюватимуть рішення у сфері автомобільної промисловості, охорони здоров’я, фінансових технологій, комунікацій або вбудованих технологій.

Також до кінця року компанія планує відкрити офіси в трьох нових країнах. Масштабне розширення дозволить GlobalLogic посилити присутність у європейському регіоні та надати нові можливості як місцевій ІТ-спільноті, так і українцям, які переїхали за кордон.

З початку року світові компанії інвестують у програмне забезпечення понад 750 млрд дол. – про це свідчать дані дослідницької компанії Gartner. Тож враховуючи розвиток ІТ у світі, технологічні компанії продовжують розширювати світову присутність.

У нову локацію у Гданську планує залучити до співпраці понад 120 інженерів. У зв’язку з цим, ще в червні GlobalLogic почав максимально спрощений процес онбордингу, за яким потенційні кандидати можуть швидко дізнаватися деталі пропозицій. Шанс на швидкий розвиток навичок отримають не лише люди з багаторічним досвідом, а й молоді спеціалісти, студенти та випускники ВНЗ, які тільки починають свій шлях в ІТ-сфері.

Загалом компанія GlobalLogic має 35 локацій у світі – у Німеччині, Польщі, Словаччині, Швеції, Хорватії, Аргентині, Канаді, Індії, Ізраїлі, США та Україні. Офіси у всьому світі доступні для українських фахівців. Інженеру варто лише написати своєму менеджеру, і той допоможе з організацією.

GlobalLogic відкрила сьомий офіс у Польщі та планує до кінця року вийти у три нові країни

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  