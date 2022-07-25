SpaceX рапортує про 47-му вдалу місію з виводу супутників Starlink

У неділю з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді на мисі Канаверал компанія SpaceX запустила Falcon 9 з супутниками Starlink, а вже через 8 хвилин 45 секунд після зльоту перший ступінь ракети-носія здійснив посадку на автономному кораблі-платформі A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.
Це вже була 47 вдала місія Starlink - з них 33 тільки нинішнього року.
Цього разу на орбіту було виведено 53 супутники зв'язку.
Нагадаємо, що лише кілька днів тому, у п'ятницю 22 липня, вже був успішний пуск з бази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії - з 46 супутниками на борту.
Сервіс доступу до інтернету Starlink вже пропонується у 36 країнах, включно з Україною.
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