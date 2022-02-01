SUSE сделала открытой платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector

1 февраля 2022 г., 13:15

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Компания SUSE, поставщик ПО на базе открытого исходного кода, объявила о выпуске NeuVector, платформы для обеспечения безопасности контейнеров. База кода NeuVector стала доступна сообществу разработчиков на GitHub.

NeuVector – свободная платформа, обеспечивающая комплексную безопасность контейнеров. Это, как утверждается, единственное на сегодня решение, позволяющее выполнять контейнеризированные приложения в среде нулевого доверия (zero trust). З три месяца, прошедшие после завершения сделки по приобретению NeuVector, компания SUSE решила технические и юридические вопросы и смогла сделать код этой платформы открытым.

Раскрытие исходного кода не только делает их доступными для сообщества разработчиков свободного ПО, но и повышает уровень доверия со стороны пользователей. Это особенно важно там, где существует жесткое законодательное регулирование в области информационной безопасности, например, в органах государственной власти.

Образы контейнеров NeuVector стали открытым ПО и могут быть развернуты на любом кластере Kubernetes. Пользователи SUSE Rancher могут установить их из каталога приложений. В следующих версиях интеграция этих двух продуктов станет еще более плотной. Разработчики NeuVector придерживаются той же стратегии, что и SUSE, и предлагают решение для всех популярных решений для управления контейнерами – SUSE Rancher, Red Hat OpenShift, VMware Tanzu, Google GKE, Amazon EKS, Microsoft Azure AKS и др.

Проект NeuVector позволяет пользователям SUSE Rancher обеспечить требуемый уровень безопасности на протяжении всего жизненного цикла приложения и решать все необходимые для этого задачи: сегментирование сети, мониторинг и анализ трафика, сканирование уязвимостей в контейнерах, управление их конфигурацией и проверка на соответствие требованиям регуляторов, профилирование рисков, обнаружение угроз и реагирование на инциденты ИБ. Эти возможности значительно усиливают встроенные механизмы безопасности SUSE Rancher.

После полной интеграции с SUSE Rancher, NeuVector позволит клиентам гарантировать безопасность своих приложений, развернутых на любом дистрибутиве Kubernetes, сертифицированном CNCF, как в собственных ЦОДах, так и в облаке или на периферии, на протяжении всего их жизненного цикла.

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