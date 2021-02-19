Стартує цьогорічний конкурс технологічних проєктів Microsoft Imagine Cup Junior

19 февраля 2021 г., 12:15

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Microsoft запрошує до участі в конкурсі Imagine Cup Junior – глобальної ініціативи з розвитку актуальних технологічних навичок у школярів, студентів коледжів та першокурсників у віці від 13 до 18 років, присвяченої штучному інтелекту та використанню інноваційних технологій для рішення глобальних проблем людства в рамках ініціативи AI for Good. Брати участь у конкурсі можуть команди з усього світу, в тому числі й з України. Зареєструватись на подачу заявки можна на сайті проекту.

Для участі у програмі керівнику (викладачу, куратору або батькам) необхідно надіслати заявку з описом проєкту, створеного командою від одного до шести осіб. В рамках підготовки конкурсної заявки команди повинні будуть створити концепцію рішення з використанням технологій Microsoft згідно з встановленою тематикою до 21 травня 2021 р.

Починаючи з листопада 2021 р., учасники мають доступ до серії вебінарів та онлайн-хакатонів із штучного інтелекту. Наприклад, серед тем: «Вступ до ШІ та машинного навчання», «Застосування в реальному житті: Як ШІ вже змінює ваше життя», знання з яких учні можуть використати у своїх проєктах. Реєстрація доступна за посиланням.

10 переможців з кращими проєктами будуть оголошені 10 червня 2021 р. – вони отримають кубок Imagine Cup Junior та доступ до наставницької онлайн-сесії з віцепрезидентом Microsoft.

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