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Заводы по выпуску полупроводников в Техасе сильно пострадали из-за погодных условий

19 февраля 2021 г., 12:55
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Как стало известно заводы по производству полупроводниковых микросхем в Остине (шт. Техас), в том числе предприятия по выпуску пластин для NXP, Infineon и Samsung, были остановлены из-за отключения электроэнергии во время сложных погодных условий в прошедшие дни.

NXP Semiconductors была вынуждена закрыть свой завод по производству пластин и сборочные предприятия в Остине, штат Техас, после того, как поступление электричества было отключено, чтобы обеспечить энергией гражданское население и больницы. То же самое произошло с фабриками Infineon и Samsung в этом районе.

Сильный снежный шторм в Техасе привел к постоянным отключениям электричества, поскольку предприятия по генерированию электроэнергии не справлялись. В результате поставщики электроэнергии и природного газа временно приостановили предоставление услуг производителям полупроводников в Остине, включая NXP, в результате чего компания была вынуждена приостановить производство на двух своих предприятиях в Остине. Как отмечается, это повлияет на незавершенную работу на заводе по производству полупроводниковых пластин, который был приобретен с Freescale в 2015 г. и сейчас производит автомобильные микроконтроллеры.

NXP уже уведомляет клиентов о возможных перебоях с поставками. Только после восстановления подачи электроэнергии компания сможет точно сообщить, как быстро восстановлен нормальный режим работы.

Ранее сообщалось, что в шт. Техас практически полностью остановилась выработка электроэнергии на ветрогенераторах из-за того, что они не были готовы к сложившимся зимним условиям.

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