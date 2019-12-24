Станут ли Huawei Mobile Services заменой сервисам Google

Ситуация с лицензированием сервисов Google для использования на смартфонах Huawei привела к тому, что китайская компания взялась за активное развитие своей собственной мобильной экосистемы.

Подразделение Huawei Consumer Business Group провело пресс-брифинг, посвященный знакомству с развитием мобильных сервисов производителя. На этом мероприятии выступила Анастасия Литвин, глава направления Mobile Services Business в киевском офисе компании. Она напомнила, что Huawei приступила к внедрению своего магазина приложений за пределами Китая два с половиной года назад, когда еще ничто не предвещало торговой войны с США. Для корректного обращения с данными европейских пользователей была привлечена компания Aspiegel, зарегистрированная в 2015 году в Дублине и располагающая всеми необходимыми для этого в Западной Европе лицензиями включая сертификацию GDPR. По словам Анастасии Литвин, формирование мобильной экосистемы Huawei отвечает стратегии «1+8+N», где центральным элементом является смартфон, позволяющий взаимодействовать с восемью типами устройств, вокруг которых создается неограниченный спектр сервисов (N).

Стратегия Huawei "1+8+N" (для увеличения нужно кликнуть на изображение)

Но в нынешних условиях эту экосистему можно рассматривать в качестве альтернативы сервисам Google, которые однажды уже не были лицензированы для смартфона Huawei. Понятно, что в Китае, где в принципе отсутствуют сервисы Google, Huawei чувствует себя вполне уверенно. Но компания не собирается сдавать свои позиции на мировом рынке, где уже смогла занять вторую сточку в рейтинге производителей смартфонов. Как сообщила Анастасия Литвин, на 22 октября было выпущено 200 млн устройств, что опередило на два месяца достижение предыдущего года. Поэтому Huawei вкладывает огромные ресурсы в развитие своей мобильной экосистемы HMS (Huawei Mobile Services). Заявленный компанией объем инвестиций составил 1 млрд долл.

HMS включает широкий набор инструментов (для увеличения нужно кликнуть на изображение)

И благодаря этим усилиям были достигнуты следующие результаты: на сентябрь 2019 г число пользователей HMS достигло 570 млн человек во всем мире, количество зарегистрированных разработчиков для этой платформы увеличилось до 1070 тыс., а интеграцию с сервисами из HMS Core получило 50 тыс. приложений.

Huawei активно привлекает разработчиков и в нашей стране. Этим занимается подразделение из трех человек, которое было сформировано в киевском офисе компании полгода назад. Как отметила Анастасия Литвин, в магазине приложений AppGallery весьма выгодные условия, так в некоторых категориях приложений, включая образовательные, разработчики получают 100% вырученных за них средств. А, скажем, игры продаются с разделением долей 15/85, что также заметно выгоднее, чем на других платформах.

Как выяснилось, все размещаемые в магазине Huawei приложения проходят двухэтапную проверку с использованием экспертов, что обычно занимает 1-3 дня. О прогрессе внедрения HMS я могу судить и по собственному опыту. Еще около года назад при создании Huawei ID мне не предоставляли возможности ввести мобильный номер украинского оператора, и я указал данные своей карты с международным кодом Латвии. Сегодня же Huawei видит нашу страну, и подобных ограничений нет.

На днях стартовал облачный сервис Huawei для Украины. Он предусматривает 5 ГБ бесплатного хранилища для всех зарегистрированных пользователей. А при необходимости его можно увеличить до 50 ГБ, 200 ГБ или 2048 ГБ, причем первый месяц будет предоставлен бесплатно. Безопасность этого сервиса обеспечивается 9 уровнями защиты, а все серверные площадки размещены в Германии и отвечают требованиям GDPR. Понятно, что условия несравнимы с аналогичным сервисом Google, где бесплатно предлагается 15 ГБ и имеется масса онлайновых инструментов, тогда как Облако Huawei позволяет лишь сохранять и восстанавливать данные. Но можно предположить, что это только начало.

Анастасия Литвин рассказала и о программе стимулирования пользователей AppGallery с помощью разнообразных бонусов-points, которые можно будет использовать для внутренних расчетов. Вскоре программа начнет действовать и для украинских владельцев смартфонов Huawei.

Анастасия Литвин сообщила, что вскоре в Украине начнет работать сервис Помощник Huawei

В ближайших планах и появление Помощника Huawei, который позволяет интегрировать полезную для пользователя информацию, включая прогноз погоды, ленту новостей и апплеты от специально разработанных для него приложений. В качестве примера было приведено ПО Lufthansa, позволяющее отслеживать статус запланированного полета. В мире уже насчитывается свыше 140 млн пользователей и Huawei Cloud, и Помощника.

Планы Huawei по расширению мобильных сервисов в нашей стране

А завершилась встреча выступлением Сергея Власко, представителя компании-разработчика Radar Ukraine, который поделился опытом взаимодействия с Huawei при интеграции своего приложения в AppGallery. Среди важных преимуществ – возможность оперативных консультаций со службой поддержки, чего нет в том же Google Play. Представляет интерес для разработчиков и собственная служба платежей Huawei, которую они планируют внедрить в свое ПО.

Припоминаю, как во время выставки IFA 2019 общался по этой же проблеме с одним из руководящих менеджеров Huawei. Он тогда признался, что компания ясно понимает, что в ближайшее время не реально полностью отказаться от сервисов Google в смартфонах для Западного рынка, поскольку очень уж велика сила привычки покупателей отсюда использовать интегрированные приложения, скажем, для просмотра видео на YouTube и карт. Поэтому остается надеяться на постепенное изменение пристрастий. Одним из ростков такого будущего можно считать тот же TikTok. А как вы считаете, удастся ли Huawei создать в ближайшей перспективе полноценную альтернативу экосистеме Google?