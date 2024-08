MSI представляє сервер розширення пам'яті CXL

8 августа 2024 г., 15:35

0

Tweet

Компанія MSI продемонструвала свою нову серверну платформу CXL (Compute Express Link) на базі процесорів 4-го покоління AMD EPYC на виставці The Future of Memory and Storage 2024. Сервер розширення пам'яті CXL призначений для підвищення продуктивності застосунків In-Memory Database, Electronic Design Automation (EDA) та High Performance Computing (HPC).



"Використовуючи інноваційну технологію CXL для збільшення обсягу пам'яті та пропускної спроможності, сервер розширення пам'яті CXL від MSI об'єднує передові технології процесорів AMD EPYC, пристроїв пам'яті CXL і передового програмного забезпечення для управління", - сказав Денні Хсу (Danny Hsu), генеральний менеджер підрозділу Enterprise Platform Solutions. "У співпраці з ключовими гравцями екосистеми CXL, включно з AMD, Samsung і MemVerge, MSI та її партнери розвивають технологію CXL, щоб задовольнити вимоги високопродуктивних обчислень у центрах обробки даних".



Нагадаємо, CXL Memory Expansion - це передова технологія, призначена для збільшення пропускної здатності та місткості системної пам'яті в сучасних обчислювальних середовищах. Стандарт CXL 2.0 представляє високопродуктивний механізм доступу до пам'яті, який дає змогу пристроям розширення безпосередньо взаємодіяти з ієрархією пам'яті процесора, розглядаючи додаткові модулі пам'яті так, як якби вони були частиною власної пам'яті системи. Підключаючи до системи пристрої розширення пам'яті CXL, організації можуть ефективно нарощувати ресурси пам'яті, домагаючись як збільшення обсягу пам'яті, так і підвищення пропускної здатності даних для високопродуктивних обчислювальних завдань.



Нещодавно анонсований сервер MSI S2301 готовий до використання деяких процесорів AMD EPYC 5-го покоління і значно підвищує продуктивність додатків завдяки підтримці розширення пам'яті CXL 2.0. Завдяки інтеграції CXL 2.0 через канали PCIe 5.0 x8 у формфакторі E3.S-2T сервер S2301 дає змогу користувачам додавати CXL-сумісні пристрої розширення пам'яті, ефективно розширюючи ресурси пам'яті сервера за межі обмежень традиційних конфігурацій DRAM. Ця можливість підвищує продуктивність застосунків кількома способами: збільшує загальний обсяг доступної системної пам'яті, дає змогу виконувати високопродуктивні обчислювальні завдання і підвищує пропускну здатність пам'яті завдяки прямому когерентному доступу між процесором і додатковими модулями пам'яті.



Високошвидкісний інтерфейс CXL 2.0 забезпечує швидку передачу даних і обмін даними з низькою затримкою між основними компонентами сервера і пам'яттю розширення, гарантуючи, що додатки зможуть обробляти великі масиви даних і більшу кількість одночасних процесів без вузьких місць у продуктивності.



Випуск компанією Samsung модулів пам'яті CXL об'ємом 256 ГБ на базі CXL 2.0, як очікується, прискорить комерціалізацію рішень пам'яті нового покоління. "Samsung вітає співпрацю з MSI та AMD, яка дасть змогу створити надійну екосистему для ринку CXL і оптимізувати продуктивність наших CXL 2.0 256 ГБ CMM-D. Очікується, що нове рішення CXL DRAM впорається з різними робочими навантаженнями в системі MSI S2301", - говорить Джангсок Чой (Jangseok Choi), віцепрезидент групи планування нового бізнесу пам'яті Samsung Electronics. "Samsung, MSI та AMD з нетерпінням чекають розвитку інновацій у корпоративних серверах і центрах обробки даних наступного покоління".



Програмне забезпечення Memory Machine X від MemVerge оптимізує вартість і продуктивність AI та інших робочих навантажень, що вимагають багато пам'яті, завдяки інтелектуальному управлінню рівнями пам'яті. Програмне забезпечення підказує, чи підходить додавання пам'яті CXL для конкретного середовища додатків, і використовує політики QoS для автоматичного розміщення даних у потрібному ярусі пам'яті для досягнення оптимальної продуктивності.



За словами Чарльза Фана (Charles Fan), генерального директора і співзасновника MemVerge, "поява серверів із кваліфікованими периферійними пристроями та програмним забезпеченням CXL є проривом у галузі. Це знаменує собою початок здатності галузі задовольнити відкладений попит з боку ІТ-організацій, готових оцінити додатковий обсяг пам'яті та пропускну здатність, очікувані від CXL".



Спільна демонстрація показує інтерфейс CXL нового покоління, який дає змогу значно збільшити загальний обсяг пам'яті системи та пропускну здатність завдяки додаванню пристроїв CXL Memory Expansion. Очікується, що завдяки розширенню пропускної спроможності та місткості при використанні основної пам'яті DRAM ця технологія матиме значний вплив на ринок обчислювальних систем нового покоління.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір