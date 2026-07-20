YASNO презентував власну систему управління енергією YASNO Power EMS

20 июля 2026 г., 12:25

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Компанія YASNO представила YASNO Power EMS – власну цифрову систему управління сонячними електростанціями та установками зберігання енергії для бізнесу.

Як зазначається, YASNO Power EMS, власна розробка компанії, стала частиною більш широкої екосистеми енергетичних рішень для бізнесу YASNO Power. Система підключається до сонячних електростанцій та установок зберігання енергії і дає змогу клієнтам у зручному онлайн-кабінеті контролювати роботу обладнання, відстежувати виробництво, споживання, накопичення та використання електроенергії, а також дистанційно керувати ключовими сценаріями роботи енергетичної інфраструктури.

Головна цінність YASNO Power EMS – у підвищенні економічної ефективності роботи обладнання. Завдяки вбудованим алгоритмам система аналізує параметри роботи об’єкта, враховує профіль споживання, генерацію, накопичення електроенергії та ринкові умови, після чого автоматично формує й передає команди обладнанню. Зокрема, це дозволяє реалізовувати сценарії торгового арбітражу електроенергії, оптимізувати використання власної генерації та накопичувачів, а також зменшувати витрати бізнесу на електроенергію.

Рішення складається з контролера YASNO Power та цифрової платформи, яка моніторить, аналізує та автоматично управляє роботою обладнання, враховуючи встановлені до конкретного об'єкта вимоги і сценарії. Контролер є універсальним і може інтегруватися з обладнанням різних виробників, як із сонячними електростанціями, так і з установками зберігання енергії. Це дозволяє використовувати YASNO Power EMS на об’єктах із різною конфігурацією обладнання та поступово розширювати функціональність системи відповідно до потреб клієнта.

«Для бізнесу власна генерація та системи зберігання енергії вже стали не просто резервним рішенням, а повноцінною частиною економіки підприємства. Але щоб такі рішення працювали ефективно, клієнту потрібен не лише доступ до даних, а й якісне управління: розуміння, скільки електроенергії виробляється, споживається, накопичується, коли батарея заряджається або розряджається, де виникають втрати та де є потенціал для оптимізації. Також потрібна експертиза у роботі енергетичного ринку: прогнозування споживання, розуміння цінових коливань, балансування власної генерації та арбітраж електроенергії з мережі. Саме ці задачі ми вирішуємо за допомогою YASNO Power EMS», – заявив СЕО YASNO Сергій Коваленко.

Зазначається, що серед ключових переваг YASNO Power EMS українська локалізація і підтримка, простий і зрозумілий інтерфейс, адаптація до потреб і реалій наших бізнесів, інтеграція з енергетичним ринком України та автоматизація основних сценаріїв роботи обладнання. Система створена з урахуванням локальних ринкових правил, особливостей української енергосистеми та практичних запитів бізнес-клієнтів.

Над розвитком і підтримкою YASNO Power EMS працює власна велика команда фахівців з енергетики, інженерів, трейдерів та розробників. За потреби команда калібрує роботу системи під конкретний об’єкт і поточні умови, щоб забезпечити кращу економічну ефективність і стабільність роботи обладнання.

«YASNO Power загалом і EMS зокрема – важливі напрями розвитку для компанії. Система надає клієнтам простий інтерфейс контролю та автоматизованого управління обладнанням під ключові сценарії роботи. Водночас її функціональність буде постійно розширюватися. Наш ключовий фокус – створення сценаріїв і сервісів, які допомагатимуть клієнтам додатково монетизувати енергетичне обладнання через підвищення ефективності його роботи або використання ресурсу в періоди простою. Ми плануємо встановлювати систему безкоштовно для клієнтів, які будують сонячні станції чи установки зберігання енергії разом з YASNO. Також пропонуватимемо YASNO Power EMS як окремий продукт для компаній, які вже мають станції чи батареї, але потребують більш функціональної системи управління та надійного енергетичного партнера, здатного супроводжувати такі задачі під ключ», – додав СМО YASNO Сергій Радченко.

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