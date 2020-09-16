Смартфон Samsung Galaxy M31s оснащен большим экраном Infinity-O

16 сентября 2020 г., 15:48

+22

голоса Tweet

Представленная в Украине в прошлом году серия смартфонов Galaxy M пополнилась моделью Galaxy M31s, впервые в серии оснащенной большим экраном Infinity-O, четырьмя камерами с режимом мультикадровой съемки, емким аккумулятором и биометрической аутентификацией.

Смартфон получил 6,46-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD+ и вырезом для фронтальной камеры Infinity-O, как у новейших флагманских мобильных устройств Galaxy. Новинка оснащена основной камерой с четырьмя объективами: 64 Мп с высокой светосилой F1.8, широкоугольным 12 Мп, линзой глубины 5 Мп для создания портретов с эффектом боке и макрокамерой 5 Мп. Устройство поддерживает запись видео в 4К. Среди возможностей камеры стоит отметить функцию Slow-Mo и поддержку стабилизации.

Фронтальная 32 Мп камера позволяет вести запись 4K-видео и делать селфи в режиме Slow-Mo.

Среди возможностей камеры стоит также отметить режим «Один кадр», позволяющий захватить кадры в течение до 10 секунд, а затем на основе снятого материала с помощью искусственного интеллекта создается до 10 различных результатов — 7 фотографий и 3 видео. Поэтому только один снимок дает несколько результатов, включая фотографии с фильтрами, разумное кадрирование и видеоформаты гиперлапс и замедленной съемки. Режим «Один кадр» доступен как на основной, так и на Селфи камерах.

Galaxy M31s базируется на фирменном восьмиядерном процессоре Exynos 9611, располагает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти с возможностью расширения до 512 ГБ с помощью карты microSD. Смартфон подходит для многозадачной работы на протяжении всего дня благодаря емкому аккумулятору 6 000 мА·ч. Он поставляется с зарядным устройством USB Type-C 15 Вт. M31s также впервые поддерживает обратную зарядку, которая позволяет делиться зарядом батареи в пути.

Новинка работает под управлением операционной системы Android 10 с интерфейсом OneUI 2.1, а также поддерживает функцию разблокировки с помощью сканера отпечатка пальца и технологию бесконтактной оплаты NFC.

Смартфон Galaxy M31s доступен в Украине с 16 сентября 2020 по 8499 грн, а для первых покупателей будет действовать специальная цена 7799 грн.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации