Интеграция Dell VxRail с VMware Tanzu ускорит онпремисное развёртывание Kubernetes

16 сентября 2020 г., 16:40

0

Tweet

Dell Technologies сообщила, что интегрирует своё оборудование Dell EMC VxRail с программным обеспечением Tanzu фирмы VMware. Таким образом, Dell EMC VxRail становится первым устройством гиперконвергентной инфраструктуры (HCI), предоставляющим полностью интегрированный портфель Tanzu — выпущенного в текущем году набора инструментов для создания, развёртывания и контроля современных приложений, размещаемых в программных контейнерах и управляемых с помощью открытого ПО Kubernetes.

Благодаря интеграции с VMware Tanzu клиенты Dell получают возможность создавать приложения для локального размещения на проверенной платформе PaaS (Platform-as-a-Service) или CaaS (Container-as-a-Service) с архитектурой Tanzu для VxRail.

Dell оптимизировала VxRail для автоматического развёртывания инфраструктуры, создания пула ресурсов, подобного облачному, обеспечения эластичности, скорости и программируемости. Это помогает ускорить предоставление инфраструктуры Kubernetes разработчикам, которые таким образом смогут работать в гораздо более быстром темпе.

VMware также сообщает, что пользователям Dell EMC VxRail будут полезны новые функции последних версий её решений. Так, например, HCI Mesh в свежих релизах vSphere и vSAN улучшает эффективность хранения, обеспечивая разделение ресурсов между кластерами. Опция vSAN «compression only» предназначена для наиболее требовательных рабочих нагрузок, которые обычно не могут использовать преимущества дедупликации. В VMware Cloud Foundation дебютировала функция удалённого администрирования кластера: с её помощью пользователи VxRail смогут расширять домены рабочих нагрузок на удаленные локации при сохранении согласованности операций и полного управления жизненным циклом программного стека от гибридного облака до границы сети.

«Эти предложения служат примером продолжающейся работы между Dell Technologies и VMware по предоставлению интегрированных инновационных решений своим клиентам», — заявил сказал Джефф Будро (Jeff Boudreau), президент группы инфраструктурных решений Dell Technologies.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации